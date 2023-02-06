07:47 (мск), источник: Известия
В ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества с QR-кодами
В Банке России выявили схему обмана с размещением QR-кодов в общественных местах. Об этом в интервью «Известиям» заявил зампред ЦБ Герман Зубарев. Он уточнил, что на стенах домов, в подъездах, на остановках, на парковках злоумышленники оставляют объявления, в которых предлагается получить бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате, а для более подробной информации предлагается пройти по QR-коду.