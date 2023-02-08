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09:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Оценена стоимость замены двигателей Superjet 100 на российские

Замена двигателей на самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) на российские ПД-8 может быть оценена в сумму, сравнимую с остаточной стоимостью самолета, заявил «Ведомостям» глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Источник: Reuters

Он объяснил, что нерешенные вопросы, связанные с заменой, лежат в экономической плоскости, а не технической. В частности, они обусловлены значительной стоимостью новых ПД-8, так как двигатель еще не сертифицирован. «Поэтому при остаточной стоимости самолета, к примеру, в 500 миллионов рублей нужно будет на сопоставимую сумму — если не больше — купить еще и новые комплектующие», — пояснил Слюсарь.

Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в декабре прошлого года уже говорил, что ПД-8 не планируется ставить на уже выпущенные лайнеры, поскольку процесс замены слишком сложен и требует значительных финансовых затрат. Он говорил, что самолеты продолжат летать с двигателем SaM146, разработанным совместно с французским концерном Safran.

Предприятие оборвало контакты с российскими партнерами после начала военных действий на Украине; по словам Слюсаря, авиакомпании хотят, чтобы в России научились делать капитальный ремонт SaM146. Пока специалисты внутри страны еще работают над освоением так называемой горячей части этого двигателя, за которую и отвечала Safran.

Как пояснил независимый авиаэксперт Алексей Комаров, Safran отвечал за технологически наиболее сложную часть этого двигателя, где происходит сгорание топлива. Турбина горячей части, камеры сгорания и другие элементы требуют очень высоких технологий, указал он.

Первые ПД-8 должны быть выпущены в 2023 году, к 2030 году, согласно новой программе развития авиаотрасли, планируется выпустить 314 двигателей ПД-8.

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