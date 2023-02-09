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10:39 (мск), источник: РБК Life

Много вопросов и чеки. Эксперты раскрыли правила выбора ремонтной бригады

Что чаще всего приводят в порядок в своих квартирах и домах россияне.

Источник: AP 2022

Что чаще всего делают в своей квартире или доме россияне с точки зрения ремонта — сервис «Авито Услуги» специально для РБК Life проанализировал спрос и перечислил самые популярные ремонтные и отделочные работы среди пользователей онлайн-платформы.

Руководитель категории «Ремонт и строительство» Светлана Филимонова рассказала, на какие услуги заметнее всего вырос спрос и как не ошибиться при выборе исполнителей ремонтных работ.

Что в топе ремонтных работ у россиян

В 2022 году по сравнению с 2021 годом заметнее всего вырос интерес россиян к услугам по установке натяжных потолков. Эта категория прибавила в спросе на 61%. Также в список самых востребованных работ в квартирах и домах вошли:

  • изоляционные работы (+48%);
  • проведение систем вентиляции (+45%);
  • укладка полов и напольных покрытий (+44%);
  • штукатурные работы (+35%);
  • установка межкомнатных дверей (+33%);
  • сборка и ремонт мебели (+30%);
  • столярные работы (+28%);
  • услуги сантехников (+24%);
  • укладка отделочной плитки (+21%);
  • работы по электрике (+15%).

В целом в 2022 году предложений от мастеров по ремонту, отделке и строительству по всей стране стало больше на 19% по сравнению с прошлым годом.

Сколько за свои услуги хотят мастера

«Что касается стоимости непосредственно ремонтных работ, то на “Авито Услугах” значительных колебаний за последний год мы не наблюдаем. Например, средняя стоимость штукатурных работ составляет по стране порядка 200 ₽ за квадратный метр. Средняя стоимость укладки полов и напольных покрытий составила 250 ₽ за квадратный метр, установка натяжных потолков — от 200 ₽ за метр, услуги маляров стартуют по стране от 100 ₽ за квадратный метр, а цены на плиточные работы начинаются от 500 ₽. Услуги электрика начинаются от 300 ₽ за ремонт небольшой поломки, услуги сантехника — от 500 ₽», — привела данные Светлана Филимонова.

В какую сумму обойдется ремонт

Общая сумма, необходимая на ремонт, складывается из двух составляющих: стоимость услуг исполнителей плюс затраты на материалы.

Конечная стоимость ремонта будет напрямую зависеть от цен на необходимые материалы, расходники и оборудование. Поскольку на рынке стройматериалов есть предложения от эконома до премиум-сегмента, то и общий бюджет на ремонт может отличаться в разы.

Стоимость работ необходимо просчитывать и обговаривать с мастерами индивидуально под ваш проект, так как финальный чек будет зависеть от сложности работы, площади, сроков, используемых материалов.

Как не ошибиться при выборе исполнителей

Обращать внимание на отзывы. Прочитайте, что написали другие пользователи о работе мастера или бригады. Можно воспользоваться фильтром «4 звезды и выше» — так поиск отобразит объявления с высоким рейтингом.

«Сравнивайте не только стоимость, но и другие условия, которые важны для вас в ходе ремонта. Например, возможно, вам удобнее, если мастер готов взять на себя работы по покупке необходимых материалов “под ключ” с предоставлением чеков — уточните, есть ли такая опция у выбранных вами специалистов. Сравнивайте прогнозируемые сроки работ, условия сдачи-приемки работ, консультаций, замеров», — рекомендовали эксперты.

Анализировать опыт работы и реализованные проекты мастера или бригады. Эту информацию зачастую можно найти в объявлении об услугах. Если ее недостаточно, следует уточнить этот вопрос в ходе диалога со специалистом.

Выяснять квалификацию. Некоторые виды работ могут потребовать наличия специальных разрешений и уровня квалификации, поэтому надо уточнить, относится ли нужная услуга к этому перечню, и обязательно попросить мастера показать подтверждение.

Обсуждать все детали «на берегу». До начала работ обсудить с мастером:

  • точную стоимость работ;
  • стоимость затрачиваемых материалов;
  • сроки и порядок сдачи-приемки работ.

Фиксировать договоренности. Если вы запланировали серьезный и масштабный ремонт, лучше письменно зафиксировать все договоренности со специалистом, чтобы избежать каких-либо возможных недопониманий в дальнейшем.

Отдавать предпочтение специалистам, которые подтвердили свой профиль. На «Авито Услугах» мастера и строительные бригады могут подтвердить свой профиль по паспорту, водительскому удостоверению или реквизитам компании. Тогда в профиле появится специальный значок «Документы проверены» или «Реквизиты проверены», это означает, что профиль, принадлежит реальному человеку или компании.

Что еще. Возможно, после завершения ремонта, жилому помещению потребуется комплексная уборка. По данным аналитики, за последний год эта услуга прибавила в популярности на 29%, просто генеральная уборка жилплощади стала востребованнее на 13%. В топе других услуг по наведению чистоты, которые россияне предпочитают поручать наемным помощникам:

  • услуги чистки ковров и мягкой мебели, интерес к которым за год вырос более чем на 80%;
  • мойка окон — спрос за год увеличился на 33%;
  • глажка белья — прирост составил 41%.

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