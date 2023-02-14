Совет директоров VK одобрил потенциальную перерегистрацию компании в России

«VK Company Limited… объявляет о том, что 13 февраля 2023 года совет директоров VK одобрил возможность редомициляции компании с Британских Виргинских островов в Российскую Федерацию… при условии соблюдения применимых законодательных и регуляторных требований», — говорится в сообщении.
Уточняется, что компания решила предпринять такой шаг в связи с тем, что подавляющее большинство её активов базируется и приносит выручку в России.
«Число российских держателей ценных бумаг увеличилось, редомициляция соответствует интересам компании и ее акционеров, а также является передовой практикой публичных компаний по выходу из иностранных офшорных юрисдикций», — подчеркнули в VK, добавив, что в случае реализации редомициляции по законодательству России они станут «международной публичной компанией».
«VK сможет продолжить деятельность в качестве юридического лица в России, и процедура редомициляции будет способствовать повышению эффективности управления компанией. VK намерена сохранить статус публичной компании и будет регулярно предоставлять информацию о ходе редомициляции», — добавили в компании.
VK — одна из крупнейших интернет-компаний в рунете. В ее состав входят сервис электронной почты Mail.ru, соцсети «Одноклассники», «Мой мир», «ВКонтакте», «VK Мессенджер». Помимо этого, компании принадлежат образовательные сервисы GeekBrains и Skillbox, игровое подразделение VK Play.