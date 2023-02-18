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10:39 (мск), источник: ТАСС

Число зарегистрированных безработных в России за 2022 год сократилось почти на 30%

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Количество зарегистрированных безработных в России на конец 2022 года составило 564 тыс. человек, что почти на 30% ниже аналогичного показателя годом ранее. Об этом в субботу сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Источник: РИА "Новости"

«В 2022 году за различными услугами в службу занятости обратилось 3,2 млн граждан. В конце 2022 года численность зарегистрированных безработных составила 564 тыс. человек, в то время как на конец 2021 года она была почти 777 тыс. человек — уменьшение составило почти 30%», — говорится в сообщении по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

По данным секретариата, средняя продолжительность поиска работы в стране на конец 2022 года выросла по сравнению с прошлым годом с 4,3 месяца до 4,6 за исключением случаев трудоустройства через модернизированные центры занятости населения. Среднее время поиска работы с помощью карьерных консультантов составило порядка 3,5 месяца.

«Ситуация в части безработицы в России остается стабильной. По сравнению с началом года число зарегистрированных безработных уменьшилось на 5 тысяч и составляет 559 тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы фиксируется на прежнем уровне — 0,7%», — процитировали в секретариате Голикову.

В секретариате также добавили, что с марта 2022 года в 68-и регионах России уровень безработицы по методологии Международной организации труда снизился, в 4-х субъектах ситуация не изменилась, в 13-и регионах безработица выросла. Наибольший прирост отмечен в Республике Алтай, Ленинградской области, Республике Хакасия, в Санкт-Петербурге и Кемеровской области.

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