Число зарегистрированных безработных в России за 2022 год сократилось почти на 30%

«В 2022 году за различными услугами в службу занятости обратилось 3,2 млн граждан. В конце 2022 года численность зарегистрированных безработных составила 564 тыс. человек, в то время как на конец 2021 года она была почти 777 тыс. человек — уменьшение составило почти 30%», — говорится в сообщении по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
По данным секретариата, средняя продолжительность поиска работы в стране на конец 2022 года выросла по сравнению с прошлым годом с 4,3 месяца до 4,6 за исключением случаев трудоустройства через модернизированные центры занятости населения. Среднее время поиска работы с помощью карьерных консультантов составило порядка 3,5 месяца.
«Ситуация в части безработицы в России остается стабильной. По сравнению с началом года число зарегистрированных безработных уменьшилось на 5 тысяч и составляет 559 тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы фиксируется на прежнем уровне — 0,7%», — процитировали в секретариате Голикову.
В секретариате также добавили, что с марта 2022 года в 68-и регионах России уровень безработицы по методологии Международной организации труда снизился, в 4-х субъектах ситуация не изменилась, в 13-и регионах безработица выросла. Наибольший прирост отмечен в Республике Алтай, Ленинградской области, Республике Хакасия, в Санкт-Петербурге и Кемеровской области.