14:41 (мск), источник: Ведомости
«Тинькофф» приостановил валютные переводы в Грузию
Банк «Тинькофф» сообщил о приостановке валютных переводов в Грузию из-за проблем с банком-корреспондентом, сообщил ТАСС.
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«К сожалению, на данный момент мы не переводим в банки Грузии. Это связано с тем, что наш корреспондент перестал обрабатывать переводы в Грузию», — рассказали в службе поддержки кредитной организации.
В прошлый раз о закрытии SWIFT-переводов «Тинькофф банк» сообщил в конце октября 2022 г. Тогда также были ограничены переводы в Грузию, Киргизию, Таджикистан и Монголию. В банке уточнили, что такое решение было принято из-за невозможности обеспечения приемлемого уровня сервиса по причине ужесточения требований западных контрагентов.
2 марта приложение банка и «Тинькофф Инвестиции» пропали из App Store. В пресс-службе кредитной организации заверили, что уже скачанные приложения продолжат работать на устройствах, и напомнили, что все операции также доступны в личном кабинете на сайте банка. Также в пресс-службе подчеркнули, что владельцы Android еще могут скачать приложения «Тинькоффа» в Google Play, Xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store и Huawei AppGallery.
Блокировке приложений предшествовали санкции США, которые были введены в годовщину военной операции на Украине 24 февраля. В частности, санкции коснулись банков «Уралсиб», «Левобережный», «Зенит» и «Приморье», приложения которых тоже пропали из магазина Apple. Также были введены ограничения против МТС-банка, банка «Санкт-Петербург», Металлинвестбанка и др.