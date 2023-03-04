Главной комете 2024 года дали имя В предыдущий раз она навестила окрестности Солнца примерно 30 тысяч лет назад
Фоторепортажи
10В Венеции почти пересохли каналы
14Выбраны лучшие подводные снимки года
Главное
Диверсия в Брянской области
07:32 (мск), источник: © РИА Новости

Валютные депозиты россиян обновили минимум с 2008 года

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Объем валютных депозитов россиян в январе продолжил снижение — до 53,7 миллиарда долларов, обновив минимум с конца 2008 года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России.

ЦБ: $ 75.4592   -0.01 € 80.0469   -0.14 ММВБ: $ 75.6325   +0.32 € 80.2900   +0.84
Источник: Reuters

Согласно информации ЦБ, валютные депозиты населения в начале года уменьшились восьмой месяц подряд — в этот раз на 0,8%, или 452,3 миллиона долларов — до 53,7 миллиарда долларов. Это стало минимальным значением с декабря 2008 года, когда показатель находился на уровне 52,7 миллиарда долларов.

В прошлом январе депозиты россиян в иностранной валюте сократились на 2,4%, или 2,14 миллиарда долларов. При этом за весь год валютные сбережения упали на 40,1%, или 36,3 миллиарда долларов.

Средства компаний в иностранной валюте в январе выросли на 1,2%, или на 1,4 миллиарда долларов — до 117,96 миллиарда долларов, оставаясь вблизи минимумов октября 2020 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Запад обеспокоен тем, как России удалось разрушить его план, пишут СМИ
'Нам приказали игнорировать это.' В США раскрыли ужасную правду про Байдена
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЦБэкономикавалюта