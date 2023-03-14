Фотогалерея: в Японии сакура зацвела раньше срока По мнению специалистов, пик цветения придется на 22 марта
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
Главное
Спецоперация на Украине
15:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Bloomberg: Россия сохранила «теневые резервы» на $80 млрд

России удалось сохранить за рубежом около трети доходов, полученных в прошлом году от экспорта сырьевых товаров, пишет Bloomberg. По оценке экспертов, всего около $80 млрд вложено в недвижимость или проинвестировано в иностранные компании.

Источник: Reuters

Аналитики Bloomberg Economics называют эти средства «теневыми резервами» России, возникшими в результате рекордного профицита текущего счета платежного баланса страны — $227 млрд. В общей сложности России удалось накопить эквивалент около 5% ВВП в международных активах за 2022 год, что близко к среднему показателю за период высоких цен на нефть в 2009—2013 годах, отмечает агентство.

Из-за того что Европа задержалась с санкциями против российского энергетического сектора, Кремль получил один из самых больших профицитов текущего счета в своей истории. Это де-факто свело на нет последствия от заморозки активов Центрального банка.

Мария Шагина
экономист Международного института стратегических исследований

Экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков полагает, что накопление международных активов было скорее вынужденным, чем преднамеренным. «Санкции подтолкнули россиян к сокращению импорта, а цены на сырьевые товары способствовали росту экспорта. Вместо того чтобы мотивировать компании к наращиванию иностранных активов, российское правительство смягчило правила, чтобы помочь увеличить импорт, который был необходим для стабилизации внутренней инфляции», — добавил он.

Ранее Евросоюз объявил о создании рабочей группы для разработки механизма конфискации замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины. Конфискация может затронуть как замороженные активы Банка России в размере $300 млрд, так и собственность подсанкционных физических и юридических лиц.

По данным Bloomberg, на данный момент Европейский союз заморозил €20,9 млрд активов граждан России, подпавших под санкции. Планируется заморозить еще €115 млрд. Для этого европейские власти пытаются усовершенствовать механизмы поиска активов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Милена Костерева

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Песков раскрыл планы Путина на годовщину присоединения Крыма
Лавров рассказал о планах англосаксов по конфронтации с Россией
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экономика