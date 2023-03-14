Bloomberg: Россия сохранила «теневые резервы» на $80 млрд

Аналитики Bloomberg Economics называют эти средства «теневыми резервами» России, возникшими в результате рекордного профицита текущего счета платежного баланса страны — $227 млрд. В общей сложности России удалось накопить эквивалент около 5% ВВП в международных активах за 2022 год, что близко к среднему показателю за период высоких цен на нефть в 2009—2013 годах, отмечает агентство.
Экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков полагает, что накопление международных активов было скорее вынужденным, чем преднамеренным. «Санкции подтолкнули россиян к сокращению импорта, а цены на сырьевые товары способствовали росту экспорта. Вместо того чтобы мотивировать компании к наращиванию иностранных активов, российское правительство смягчило правила, чтобы помочь увеличить импорт, который был необходим для стабилизации внутренней инфляции», — добавил он.
Ранее Евросоюз объявил о создании рабочей группы для разработки механизма конфискации замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины. Конфискация может затронуть как замороженные активы Банка России в размере $300 млрд, так и собственность подсанкционных физических и юридических лиц.
По данным Bloomberg, на данный момент Европейский союз заморозил €20,9 млрд активов граждан России, подпавших под санкции. Планируется заморозить еще €115 млрд. Для этого европейские власти пытаются усовершенствовать механизмы поиска активов.