«Поделом вам, супостатам»: когда начнется мировой экономический кризис и как он повлияет на Россию

После краха двух крупных американских банков — Silicon Valley Bank (SVB) и Signature bank — рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинг банковской системы США до «негативного». Американские власти пытаются успокоить рынки, чтобы не допустить разрастания кризиса, говоря о мерах поддержки финансового сектора и скором наказании виновных. В свою очередь пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что американский банковский кризис вряд ли повлияет на Россию. Разобраться в ситуации, а также оценить вероятность ее развития в мировой экономический кризис RTVI попросил профессора НИУ ВШЭ, экономиста Евгения Когана.
В чем заключается причина краха крупных американских банков
Причина краха SVB не носит системный характер, хотя в целом она системная. Такого раздолбайства, какое мы увидели в этом банке, я не видел нигде.
Если ты знаешь, что процентные ставки будут расти, то зачем размещать активы банка в облигациях с погашением в 2035−40-м году? Кто взял на работу человека, принявшего это решение? Я не могу себе дать ответ на этот вопрос.
Дело в том, что согласно регуляциям США американские банки для поддержания ликвидности должны держать большую часть своих активов в государственных и корпоративных облигациях. Год назад было понятно, что инфляция начинает раскручиваться, пусть масштабы ее еще и не были до конца ясны. Но было очевидно, что так или иначе облигации с погашением через 10−20 лет упадут в цене — они уже начали проседать. Соответственно, держать их на балансе банка — прямое нарушение любого риск-менеджмента.
Я вспоминаю историю: в 2018-м году ко мне приходит женщина, которая пошла в один крупный банк к консультанту и попросила надежные облигации, на которые она могла бы получать нормальный доход. Ей посоветовали купить облигации Газпрома со сроком погашения через 15 лет. Потом она пришла ко мне в слезах, мол, ну как же так? Я купила облигации Газпрома, а они упали процентов на 20, и я потеряла кучу денег. Ну как можно было человеку посоветовать перед ростом процентной ставки купить облигации с погашением в 2030-м году? Бред.
Возвращаясь к SVB, у них в облигации было вложено 60% активов. Если мы возьмем, например, тот же самый JP Morgan, то у него соотношение совершенно другое — облигации составляют всего 28% от активов. И я надеюсь, что у его специалистов нет таких проблем с головой, чтобы вкладываться в те, срок погашения которых заявлен через бог знает сколько лет.
К тому же облигации не упали одномоментно, они падали весь прошлый год. Соответственно, банк постоянно генерировал убыток. Как они это скрывали? Почему регулятор не видел этого ежедневного убытка?
Почему не вызвали на ковер риск-менеджмент, в конце концов? Предположим, у тебя был капитал в размере 17−20 миллиардов долларов. Осталось 10. Наверное, регулятор должен вызвать руководителей банка и сказать: ребята, у вас критическая ситуация, вам нужно предпринимать какие-то решительные действия.
С Signature Bank случилось примерно то же самое. И нельзя забывать еще один важный момент: все эти банки работают в сфере новых технологий. А этот рынок в последнее время замедляется, идут увольнения сотрудников, снижается выручка.
Насколько сильна угроза финансового кризиса сейчас
Мы прекрасно понимаем, что сегодня финансовая система Америки гораздо более устойчива, чем, например, 12−14 лет назад. Мы осознаем, что запас прочности у крупных банков очень большой. Мы знаем, что произошедшее не говорит о системных проблемах, а только о плохом риск-менеджменте. На балансе у банков достаточно большое количество кэша. Ликвидность высокая, и ФРС всегда готова подставить плечо, дать дополнительную ликвидность.
Да, возможно, в дальнейшем это повлияет на уровень инфляции. Но тут уже выбирать не из нечего: либо стабильность финансовой системы, либо некоторое обострение инфляции. Стабильность финансовой системы важнее.
Наконец, кэш на балансе того же самого Goldman Sachs за последние пять лет вырос примерно в 2,5 раза. У Wells Fargo — в полтора раза. То есть они постоянно наращивают денежную подушку, и регуляторы за этим следят. Для регулятора в Америке принципиально важно наличие доверия к финансовой системе.
В целом, я считаю, что это проблема серьезная, но не настолько критичная, как можно было бы ожидать. Конечно, понервничать нужно всем. И, кстати, мы уже видим уверенный рост на рынке после того, как регуляторы заявили о том, что они сделают все для поддержания ликвидности, для спасения финансовой системы. Индекс S&P растет почти на 1,9%, инфляция потихонечку замедляется. Ну, а в целом рынки без нервов — это как любовь без страстных поцелуев.
В этой ситуации есть еще один важный момент. Многие удивляются, почему прошло так мало времени с момента определения проблемы до закрытия банка. Ответ прост. Нужно понимать природу клиента этого банка. Например, я человек старой формации, ленивый. Мне говорят, что у моего банка проблема. Что ж — я позвоню в банк завтра или послезавтра, может быть, заберу свои активы, а, может, и не заберу.
Но люди, которые обслуживались в этих банках, — в основном айтишники, специалисты по кибербезопасности, представители новой индустрии. Все они — очень активные люди. Поэтому они просто не могли не действовать быстро. Они получили информацию, тут же, не думая, моментально вывели деньги.
Можно ли сравнить происходящее с «крахом доткомов» 2001 года или финансовым кризисом 2008 года
Всегда хочется найти какую-то аналогию. Но сейчас ситуация несколько иная.
Если говорить о крахе доткомов, то на рынке наблюдался явный пузырь. Компании стоили невероятных денег. Они обвалились потому, что их было по сути некому покупать. В какой-то момент ожидания, закладывавшиеся в них, стали излишними. Сегодня же экономика более-менее в порядке, ликвидность системы в норме, правда есть проблема риск-менеджмента.
Если же мы будем сравнивать ситуацию с 2008-м годом, там явно наблюдалась перегрузка с точки зрения ипотечных кредитов, формирование гигантского ипотечного пузыря.
Любой мог прийти в банк, гарантированно получить кредит не только на покупку дома, но еще и машины. Тебе говорили: «пускай сейчас ты ничего не зарабатываешь — заработаешь завтра». Все гнались за будущими прибылями, выпускали деривативы, пока не пошли мощные продажи и в итоге оказалось, что король-то голый.
Сегодня такой ситуации у нас нет. Американская банковская система неплохо капитализирована. Да, есть проблема с просадкой цен на облигации. Но если сейчас, скажем, мы увидим, что инфляция замедляется, вполне возможно, что Федеральная резервная система объявит о том, что берет паузу в плане поднятия процентных ставок.
В итоге цены на облигации пойдут вверх. Банки нарисуют себе бумажные прибыли, и инвесторы успокоятся.
Насколько успешно американским властям и президенту Байдену удалось погасить панику
Начнем с того, что паника — это нормальное состояние фондового рынка. Не было бы истеричек, мы бы с вами не зарабатывали. Если подходить к этому цинично, я очень люблю, когда кто-то истерит, особенно не по делу.
А то, смогли ли американские власти успокоить рынки, мы поймем, наверное, где-нибудь через месяца три-четыре. Нынешняя острая фаза вроде бы завершается. Истерика вниз, как я люблю говорить, завершается истерикой вверх.
Но в целом мне, конечно, выступление Байдена не очень понравилось. Пускай бы он занимался какими-то другими вопросами, а не успокаивал рынки. Например, вчера Байден как-то не в кассу заявил о том, что всех, кто проявил себя «не так, как надо», накажут. И это просто детский сад.
Про наказание надо говорить тихо и с профессионалами. На публику же надо объявлять о том, что «мы всех поддержим и все будет хорошо». Потому что когда инвестор слушает речь о наказании виновных, то думает: господи, еще и накажут, и новая волна всякой фигни пойдет! Да, Байден сказал и о помощи, но при этом неправильно расставил акценты и никого не впечатлил.
Джанет Йеллен, министр финансов США, в свою очередь говорила более-менее внятно. Все-таки она профессионал в области инвестиций, финансов и вообще рынков.
Но у нее связаны руки, поскольку существует ограничение в виде потолка госдолга в размере 31,4 триллиона долларов.
Джанет Йеллен | Источник: AP 2022
Да, у них есть резервные фонды, и они выделили 25 миллиардов. Но что такое 25 миллиардов? В 2008 году выделили сначала 700 миллиардов, потом 800 — а на нынешние деньги это уже триллион! Поэтому 25 миллиардов инвесторов особо не вдохновили.
Так что единственный, кто может сегодня решить проблему по-настоящему — только Федеральная резервная система.
Вообще американские финансовые власти мне сегодня напоминают пловца, который плывет с одной рукой и которому при этом надо сдавать олимпийский зачет. Почему одна рука? Потому что у него существует потолок госдолга, и пока эта проблема не решена, Минфин не может занять дополнительные деньги. Решать эту проблему они будут долго, и, скорее всего, республиканцы будут сейчас выкручивать демократам руки.
С другой стороны, у ФРС есть сегодня возможность решить эту проблему самостоятельно. Первое, что приходит в голову — стабилизировать ставку, перестать ее поднимать, изменить нормы резервирования. Можно понизить ставку по обратному РЕПО, прекратить программу QT, провести вербальные интервенции на тему выдачи банкам дополнительной ликвидности.
В общем, у ФРС есть большой запас прочности, но есть и проблема. Дело в том, что ее задача с одной стороны заключается в стабилизации финансовой системы, а с другой — в борьбе с инфляцией. И тут, извините, мне ситуация напоминает анекдот про крестик и трусики. Видимо, придется все же крестик держать, а трусишки — уж бог с ними…
Повлияет ли потенциальный финансовый кризис на Россию
В России сейчас многие сидят и говорят, мол, поделом вам, супостатам! Но это несколько недальновидно. Финансовый мир все равно един, и мы от него так или иначе тоже зависим.
Если вдруг в Америке разразится какой-то мощный банковский или финансовый кризис, это ударит по ценам ценам на нефть и на другие коммодитиз — на все то, что продает Россия.
Это, соответственно, станет бить по доходам бюджета и по покупательной способности. Все равно мы все перемешаны, нравится это нам, или не нравится. Если будет мировой кризис, цена на природные ресурсы будет падать.
Но в настоящий момент ситуация в Америке на нас, конечно, не влияет никак. В дальнейшем, если ФРС будет вынуждена в большей степени заниматься спасением финансовой системы, чем борьбой с инфляцией, инфляционные процессы, наверное, все-таки будут продолжаться. Для России это не так плохо. Это значит, что по-прежнему будет дорогими нефть и другие ресурсы.
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