Десять научных исследований о том, как улучшить свой сон 17 марта отмечается Всемирный день сна
Фоторепортажи
6В Японии сакура зацвела раньше срока
14Митинг-концерт в «Лужниках»
Главное
Спецоперация на Украине
08:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Премьер Саксонии заявил, что экономические отношения Германии и России можно восстановить

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер назвал одним из способов восстановить экономические отношения Германии с Россией запуск «Северного потока». По его мнению, «важно иметь возможность выбора источников энергии».

Источник: Reuters

В интервью журналу Focus Кречмер заявил, что инфраструктура «Северного потока» обошлась примерно в €8 млрд и помимо газа может транспортировать водород. «Энергетическая политика заключается в том, чтобы держать варианты открытыми», — пояснил премьер (цитата по ТАСС).

Как считает политик, «Северный поток» «необходимо отремонтировать сегодня, чтобы был вариант через пять лет». «Я думаю, что было бы действительно слишком круто заявить, что этот трубопровод не нужен. Для будущих поколений важно, чтобы трубопровод оставался доступным», — уверен Михаэль Кречмер.

26 сентября 2022 года на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли взрывы. По информации The New York Times и Die Zelt, к инцидентам может быть причастна проукраинская группировка, которая, скорее всего, не связана с властями Украины. Киев отрицает виновность своих граждан. Владимир Путин заявлял, что считает «полной чушью» подобные версии.

Лаура Кеффер

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Выдан ордер на арест Владимира Путина: детали
Прибыль «Газпрома» обрушилась, чем это грозит России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экономика