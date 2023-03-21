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15:16 (мск), источник: Коммерсантъ

«Москвич» отрицает отзыв проданных машин

Завод «Москвич» не проводит кампанию по отзыву своих автомобилей, сообщили в пресс-службе предприятия российским агентствам. Там отметили, что отзывная кампания предполагает публикацию данных на сайте Росстандарта, а также предупреждение клиентов о необходимости предоставить автомобили на диагностику и ремонт.

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«Информация об отзывной кампании автомобилей “Москвич”, которая распространяется в СМИ и социальных сетях, является ложной», — указали представители завода (цитата по «Интерфаксу»).

При этом представители «Москвича» сообщили, что сейчас клиентам предлагают «планово обновить софт программного обеспечения» кроссовера «Москвич 3» для корректной русификации мультимедийной системы.

О том, что первые «Москвичи» попали под «отзывную кампанию», накануне сообщил автомобильный портал Qoto. Издание указало, что машинам потребовалось обновление электронного софта из-за выявленной некорректности русификации.

В феврале продажи «Москвича» в России выросли почти в два раза, до 57 автомобилей, сообщал «Автостат». Тогда же стало известно, что завод будет поставлять автомобили для служб московского каршеринга и такси.

О том, на что были похожи исторические «Москвичи», — в материале «Ъ» «Свой — чужой».

Григорий Лейба.

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