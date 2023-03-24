15:14 (мск), источник: РБК
Владелец Leroy Merlin передаст российский бизнес менеджменту
Французская группа ADEO, владелец строительной и DIY сети Leroy Merlin, передаст российскую компанию локальному менеджменту.
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Об этом РБК сообщил представитель компании. Он подчеркнул, что изменение не повлияет ни на бизнес компании, ни на взаимоотношения с партнерами и клиентами, ни на работу сотрудников — все рабочие места будут сохранены, а компания продолжит работу в обычном режиме.
Сегодня сеть гипермаркетов Leroy Merlin в России составляет 111 магазинов в 65 городах России. Ритейлер входит в 10-ку крупнейших торговых компаний страны.