Тамбовский хлебокомбинат начал производство дронов для нужд СВО

Под производство квадрокоптеров на хлебозаводе отвели цех. Часть комплектующих для дронов хлебозавод закупает, часть печатает на 3D-принтере. Производимые на заводе изделия получили название «Бекас», так одноименная птица является «трудной целью для охотника».
Тамбовский хлебокомбинат регулярно отчитывается об отправке различной помощи военнослужащим в зоне СВО. Предприятие передавало им собственную продукцию, медикаменты, средства личной гигиены и теплую одежду, а позже участвовало в закупке кодированных радиостанций, тепловизоров, биноклей, дизельных генераторов, газовых баллонов, экипировки и спальных мешков.
По словам заместителя директора предприятия Александра Рудика, военные просили присылать квадрокоптеры с прошлого года: «Попробовали конструировать сами — из деталей, которые можно найти в любом интернет-магазине, — рассказал он.— Сделали несколько экземпляров, свозили на фронт, испытали там. Один дрон потеряли, получили ценные замечания, по возвращении доработали конструкцию и начали серийное производство, параллельно снижая себестоимость везде, где это возможно». По данным предприятия, себестоимость собственных квадрокоптеров составляет 25−50 тыс. руб. в зависимости от характеристик.