Повышение пенсии с 1 апреля 2023: кому и на сколько

Кому повысят пенсии с 1 апреля 2023 года
Индексация коснется четырех видов социальных выплат: социальной пенсии по старости, выплат по инвалидности, пенсии по потере кормильца и пенсии детям-сиротам. Все эти выплаты финансируются из федерального бюджета и назначаются тем пенсионерам или инвалидам, у которых недостает трудового стажа для получения страховой пенсии.
Так, при достижении гражданином пенсионного возраста ему назначается один из двух видов пенсии. Если пенсионер не работал и не накопил пенсионные баллы или же размер его страховой пенсии оказался ниже прожиточного минимума, он будет получать социальную пенсию.
Кроме того, индексации подлежат социальные пенсии для инвалидов. Так же как и обычные пенсионеры, инвалиды с трудовым стажем имеют право на страховую пенсию, но в случае, если инвалид не накопил достаточное количество пенсионных баллов, будет назначена социальная пенсия.
Пенсия по потере кормильца тоже может быть страховой или социальной в зависимости от стажа умершего. Социальная назначается, если кормилец не работал или имел небольшой трудовой стаж. Выплату получают несовершеннолетние дети погибшего, его родственники с инвалидностью, а также родители или усыновители, супруг, бабушки и дедушки, которые достигли пенсионного возраста. Кроме того, на этот вид пенсии могут претендовать несовершеннолетние внуки, племянники, братья и сестры, находившиеся на попечении умершего. Пенсию по потере кормильца также продолжают выплачивать иждивенцам, которые достигли совершеннолетия, но являются студентами очной формы обучения. В таком случае выплаты производятся до достижения получателем 23 лет.
Если точных сведений о смерти кормильца нет и он считается пропавшим без вести, его иждивенцам также положена пенсия.
Социальную пенсию в России получают и дети-сироты до достижения совершеннолетия или же сироты до 23 лет на очном обучении.
В результате индексации с 1 апреля повышенные пенсии будут получать более 4 млн россиян.
На сколько повысится пенсия с 1 апреля
Социальные пенсии с 1 апреля выросли на 3,3%. Дополнительная индексация на 10% проводилась в июне 2022 года, таким образом, общий рост социальных пенсий за год составил 13,3%, что выше темпа инфляции в России.
Социальная пенсия по старости и пенсия по потере кормильца одинакова по размеру — с 6924,81 рубля она была повышена до 7153,33 рубля. Такую же выплату с 1 апреля будут получать инвалиды II группы.
Инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам до индексации выплачивали 16 619,39 рубля в месяц, а с 1 апреля размер матпомощи вырос до 17 167,83 рубля.
Для инвалидов I группы; инвалидов с детства II группы; детей-сирот или учащимся на очной форме обучения сиротам до 23 лет размер выплат был повышен с 13 849,69 рубля до 14 306,73 рубля.
А пенсия для инвалидов III группы с 1 апреля составила 6080,38 рубля вместо 5886,14 рубля.