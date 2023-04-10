Рубль стремительно падает: как спасти свои накопления

Рубль на этой неделе несколько раз обновлял минимумы с апреля прошлого года. В пятницу, 7 апреля, российская валюта опускалась до 83 рублей за доллар и до 91 рубля за евро. Юань также дорожал — до 12 рублей. Несмотря на то, что по ходу дня рубль частично отыграл потери (к 17:00 мск он укрепился до 80,99 рубля за доллар), наметился тренд на ослабление российской валюты — только за март и начало апреля она потеряла 8% к доллару и 11% к евро. К уже привычным негативным факторам для рубля — снижение нефтегазовых доходов на фоне постепенного восстановления импорта — добавился еще один. Аналитики считают, что на рубль негативно влияет спрос на иностранную валюту, возникающий в результате сделок по выходу зарубежных компаний из российских «дочек».
Как инвестору защитить свои накопления в условиях обесценения национальной валюты?
Замещающие бонды появились на Московской бирже в прошлом году — их начали выпускать компании, которые из-за инфраструктурных ограничений не могли расплатиться по евробондам со своими российскими инвесторами. Такие бумаги номинированы в иностранной валюте (долларах, евро, швейцарских франках и фунтах), а выплаты производятся в рублях по курсу ЦБ.
Сейчас на рынке более 30 выпусков таких облигаций, две трети из них — облигации «Газпрома».
«В среднем доходности в этих бумагах варьируются вокруг 8%. Поэтому они лучше всего подходят не только как инструмент защиты от девальвации, но и как инструмент, дающий отличную доходность в валюте. В нашем понимании, сейчас это лучший способ защиты от девальвации», — считает начальник отдела индивидуальных инвестиционных решений «Открытие Инвестиции» Кирилл Дегтярев.
Наиболее интересными сейчас могут быть выпуски ГазКЗ-28Д с погашением в феврале 2028 года и ГазКЗ-37Д с погашением в августе 2037 года, говорит старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Бартенев. Оба выпуска номинированы в долларах.
При этом сейчас бумаги торгуются с дисконтом к номиналу в 8 и 4% соответственно, погашение же будет происходить по 100% номинала.
Это дает потенциальную дополнительную доходность для покупателей. Текущая доходность евробондов «Газпрома» приносит от 6% до 10% в валюте, заключает Бартенев.
Самый очевидный вариант спасения от девальвации — это покупка валюты, считает управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров.
Он советует выбирать валюту дружественных стран, в первую очередь китайский юань, который позднее можно вложить в юаневые облигации российских компаний.
Кирилл Дегтярев из «Открытия Инвестиции» обращает внимание на высокую корреляцию между курсом юаня и доллара, что может обеспечить защиту при девальвации рубля. В то же время эксперт скептически смотрит на возможность открытия юаневых вкладов под 2%. Он поясняет, что более доходным инструментом могут стать облигации в китайской валюте, где доходность варьируется от 4,5 до 5,5% по самым ликвидным выпускам.
Однако это все равно значительно ниже, чем по замещающим облигациям в недружественных валютах.
При девальвации рубля защитным инструментом, хоть и с более высоким риском, могут выступать акции экспортеров, которые выигрывают от низкого курса российской валюты, говорит начальник управления инвестиционного консультирования ИК «Велес Капитал» Виктор Шастин.
Часть эмитентов, по его словам, значительно отстала от рынка, торгуется дешево, но имеет возможность значительного роста и может принести инвесторам дивидендную доходность.
К бумагам, которые могут вырасти от низкой базы, Шастин относит акции «Алросы», от которой рынок ждет новостей о дивидендах. Также, по его словам, интересно выглядят привилегированные акции «Сургутнефтегаза».
«Переоценка долларового депозита в этом году уже составляет большую сумму, и дивиденд вырисовывается очень приличный, а если рост валюты продолжится, то продолжит увеличиваться и потенциальный дивиденд “Сургутнефтегаза”, — говорит он. Константин Асатуров также отмечает акции “Новатэка”, “Норникеля” и “Русала”, однако они могут отыгрывать девальвацию рубля с некоторым лагом.
Золото имеет репутацию защитного актива, который растет в цене в кризисные периоды. Во время девальвации рубля интересным вариантом может быть покупка золота на бирже через инструмент GLDRUB_TOM — это актив, который торгуется в рублях на Мосбирже, говорит Кирилл Дегтярев из «Открытия Инвестиции».
При этом инвестору не нужно беспокоиться о хранении и транспортировке слитков, такое золото просто учитывается на брокерском счете инвестора.
Цена на золото с начала 2023 года выросла на 10%, а GLDRUB_TOM, или золото, которое номинировано в рублях и торгуется на Мосбирже, — на 30%, так как в этих 30% как раз 20% девальвации рубля и 10% роста самого золота. Так что цифровое золото — отличный инструмент защиты капитала.
Кирилл Дегтярев директор инвестиционного консультирования «Открытие Инвестиции»
На рынке также существует мнение, что сейчас предпринимать что бы то ни было для спасения от девальвации поздно.
Пытаться запрыгнуть в уже ушедший поезд — плохая идея. Сегодня в любых идеях с девальвацией рубля коэффициент риск/прибыль говорит в пользу того, что вы либо потеряете, либо точка входа будет не оптимальной.
Павел Веревкининвестиционный стратег «Алор Брокер»
По его мнению, рубль уже отыграл сокращение нефтегазовых доходов, процесс ухода иностранных компаний замедлится, соответственно, уйдет повышенный спрос на валюту. Кроме того, Веревкин считает, что на валютном рынке скоро произойдет коррекция и рубеж в 83 рубля за доллар не будет преодолен.
Лезть сегодня в валюту после сильной девальвации уже слишком рискованно, большинство доступных инвестиционных идей отыграно, в ближайшее время ситуация на валютном рынке должна стабилизироваться, и уже тогда следует принимать инвестиционные решения.
Павел Веревкининвестиционный стратег «Алор Брокер»