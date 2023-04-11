14:38 (мск), источник: Ведомости
Хакеры обрушили электронную систему ФТС
Таможенные органы вынуждены частично перейти на бумажный документооборот.
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Федеральная таможенная служба (ФТС) России подверглась хакерской атаке, в результате которой была частично парализована работа единой информационной системы таможенных органов (ЕИС ТО). Об этом «Ведомостям» сообщил представитель ведомства.
«Вследствие кибератаки на IT-ресурсы ФТС, начавшейся 10 апреля, по-прежнему наблюдаются сбои в функционировании единой информационной системы таможенных органов. Специалисты ФТС и других ведомств в круглосуточном режиме занимаются восстановлением работоспособности системы», — заявил он. И добавил, что сейчас она уже частично восстановлена.
При этом на пересечении границы физлицами сбои в работе информсистемы, по данным ФТС, не отразились.
«При возникновении проблем в пунктах пропуска рекомендуем участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) обращаться на “горячие линии” региональных таможенных управлений», — добавил представитель ФТС.
10 апреля пресс-служба ФТС сообщала, что в результате внешнего воздействия на IT-ресурсы «фиксируются сбои, совершение таможенных операций в ряде случаев затруднено».