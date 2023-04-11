Производитель Absolut решил возобновить поставки в Россию

После начала военной операции на Украине Pernod Ricard действовала «с учетом интересов своих сотрудников как на Украине, так и в России», сказала представитель. Эрикссон отметила, что в рамках антироссийских санкций концерн поставляет товары в «объеме, способном защитить местных сотрудников и обеспечить местным организациям экономическую устойчивость».
Введенные Евросоюзом и США санкции после начала спецоперации также затронули алкогольную продукцию. На фоне этого о приостановке деятельности или уходе объявили Pernod Ricard (Absolut, Jameson, Ararat), Bacardi (Dewar’s, Martini), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys) и др.
Летом 2022 г. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась в правительство с просьбой включить ряд алкогольных брендов в перечень разрешенных к параллельному импорту, с ноября он был разрешен.
В декабре начались первые поставки иностранного алкоголя по параллельным каналам, — таким образом дистрибьюторы начали ввозить Jack Daniels, Jim Beam, Jagermeister и другие алкогольные бренды.