20:07 (мск), источник: ТАСС
Госдепартамент считает, что ЕС не зависит от газа из России и США
В ведомстве отметили, что в прошлом году экспорт газа в Евросоюз из США вырос на 140%
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ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ТАСС/. Евросоюз не имеет зависимости от российского газа и не заменит ее на зависимость от американского. С таким утверждением во вторник на брифинге выступил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов, экс-посол США на Украине и в Греции Джеффри Пайетт.
«Нет. Я не вижу, чтобы Европа заменила свою бывшую зависимость от российских нефти и газа зависимостью от других стран. Я вижу, что Европа ускоренными темпами занимается диверсификацией энергоресурсов. Соединенные Штаты в поддержку наших союзнических отношений значительно нарастили [поставки]», — сказал он.
По словам Пайетта, в прошлом году экспорт газа в Евросоюз из США вырос на 140%, что составило «около половины потребления в Европе».
«Мы видим более широкую диверсификацию маршрутов поставок, но также очень сильную приверженность партнерству между Европой и Соединенными Штатами ускорению энергетического перехода», — добавил представитель Госдепартамента.
Представитель Госдепартамента отметил, что страны «семерки» взяли на себя обязательство по «постепенному отказу» от российских энергоресурсов, что включает в себя нефть, газ, уголь, а также атомную энергию. Процесс отказа от российских ресурсов, отметил он, будет идти разными темпами в разных странах Европы в зависимости от обстоятельств. По его словам, Евросоюз намерен наращивать импорт газа из Азербайджана, а также из ряда стран Средиземноморья.