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09:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Крупнейший банк Германии свернет часть бизнеса в России

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank собирается свернуть деятельность своих IT-центров в Москве и Санкт-Петербурге в течение полугода, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Источник: AP 2022

Банк предложил индивидуальные выходные пособия 500 IT-специалистам, оставшимся в России. В феврале 2022 года в российских центрах Deutsche Bank работало 1,5 тысячи человек, которые отвечали за разработку и поддержку программного обеспечения для международного бизнеса банка и его корпоративной системы.

Впоследствии компания предложила всем своим сотрудникам в России релоцироваться в Германию. Около половины из них — 700 человек — согласились и стали работать в новом технологическом центре в Берлине. Многие работники переехали со своими семьями, поэтому общее число покинувших Россию составило две тысячи человек.

Тех, кто остался в стране, лишили прямого доступа ко всем IT-системам банка, а их основной задачей стала «передача знаний» коллегам, работающим в других странах. Поскольку этот процесс близится к завершению, банк планирует расстаться с оставшимися в России сотрудниками в течение ближайших шести месяцев, говорят источники.

Deutsche Bank пока не принял официального решения о полной ликвидации IT-бизнеса в России, однако, по словам собеседников газеты, внутри компании этот вопрос считается решенным.

Источники добавляют, что сворачивание операций может занять и более шести месяцев.

Банк открыл IT-центры в России в 2001 году, и за последнее десятилетие их значение в структуре компании существенно возросло, отмечает FT. До ввода российских войск в Украину четверть айтишников инвестиционного подразделения Deutsche Bank работали в Москве и Санкт-Петербурге.

Банк уже свернул большую часть своей инвестиционно-банковской деятельности в России. В феврале он отчитался, что в 2022 году сократил объем кредитов, связанных с российскими заемщиками, на 42 процента, до 806 миллионов евро. Чистый кредитный портфель банка в России уменьшился за год на 36 процентов, до 379 миллионов евро. Тогда в Deutsche Bank подчеркнули, что собираются и дальше сокращать свое присутствие в стране.

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