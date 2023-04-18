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16:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Шведский производитель водки Absolut решил прекратить экспорт своей продукции в Россию

Шведский производитель водки компания Absolut, которой владеет французский концерн Pernod Ricard, объявила о прекращении экспорта своей продукции в Россию. Это произошло через неделю после возобновления поставок. В марте 2022 года дистрибутор Pernod Ricard приостановил работу на российском рынке.

Источник: AFP 2022

«Реакция последних дней явно отражает ту роль, которую Absolut играет для своего обширного сообщества в Швеции. Мы признаем важность этих давних и доверительных отношений с нашими шведскими сотрудниками, партнерами, потребителями и шведским обществом в целом», — цитирует сайт компании своего руководителя Стефани Дюрру. Ранее возобновление экспорта в Россию вызвало возмущение шведских политиков, сообщало издание TVP World.

«Мы не можем подвергать наших сотрудников и партнеров массированной критике во всех формах. Поэтому компания Absolut приняла решение прекратить экспорт своего бренда в Россию», — говорится в сообщении компании и отмечается, что это решение не может помешать появлению ее продукции на «параллельном рынке».

Параллельный импорт — это законный ввоз в страну оригинальной продукции без согласия правообладателя или производителя.

Pernod Ricard — один из крупнейших производителей и дистрибуторов спиртных напитков в мире. Портфель брендов включает Chivas Regal, Jameson, Ballantine`s, Beefeater, Absolut, Havana Club, Olmeca, Ararat.

Мария Федотова

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