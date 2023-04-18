Украина и Польша достигли соглашения по транзиту продовольствия

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Украина достигла соглашения с Польшей о возобновлении транзита украинского продовольствия через польскую территорию, который был приостановлен в конце прошлой недели. Об этом заявила во вторник первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко после переговоров в Варшаве с представителями польского правительства.
«По результатам переговоров было решено, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга 21 апреля на пятницу 22 апреля текущего года», — цитирует Свириденко агентство РБК-Украина.
Вице-премьер уточнила, что польская сторона сообщит о технических аспектах транспортировки украинской продукции по территории Польши.
Польша и Венгрия 16 апреля объявили о введении временного запрета на импорт аграрной продукции с Украины. Польша также заявила о прекращении транзита украинского продовольствия через свою территорию в третьи страны. Он будет действовать до 30 июня. Обе страны отметили, что вынуждены пойти на эту меру из-за отсутствия реакции со стороны Еврокомиссии на свои требования предоставить помощь венгерским и польским фермерам, несущим значительные убытки из-за затоваривания рынков этих стран аграрной продукцией с Украины. В понедельник о прекращении импорта продовольствия с Украины объявило правительство Словакии.