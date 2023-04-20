Ученые выяснили, какие цвета одежды привлекают комаров и мух Даже слепых насекомых может привлечь определенный оттенок
Фоторепортажи
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
Главное
Спецоперация на Украине
12:23 (мск), источник: Российская газета

В Госдуму внесли законопроект о самозапрете на кредиты

Россиянам разрешат отказаться от заключения банками и микрофинансовыми организациями договоров с ними. Такой самозапрет на кредиты поможет избежать случаев мошеннической выдачи займов без согласия граждан. Законопроект на эту тему внесла в Госдуму группа депутатов, в том числе председатель комитета палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Источник: РИА "Новости"

Согласно законопроекту, в своей кредитной истории можно будет прописать запрет на заключение любых кредитных договоров. Заявление подается через портал Госуслуг (граждане без интернета смогут сделать это в МФЦ).

Еще один вариант — установить табу на определенные способы заключения договора потребительского займа.

Разрешается передумать и снять такие запреты, и информация в кредитной истории должна будет обновиться максимум на следующий день.

Если кредит заемщику, установившему такое табу, все же будет выдан, то кредиторы не смогут требовать от заемщика исполнения обязательств по кредитному договору. Закон в случае принятия вступит в силу с 1 июля 2024 года. Согласно пояснительной записке, эта мера позволит нивелировать риски мошенничества с заключением договора потребительского займа (кредита).

По словам Аксакова, мошенники незаконно используют персональные данные граждан и методы социальной инженерии, когда человек под психологическим воздействием добровольно переводит им денежные средства или раскрывает сведения, которые позволяют похитить деньги.

Татьяна Замахина

Во время загрузки произошла ошибка.
 В "Единой России" объявили о начале праймериз
Гигантскую воронку от блока МБР "Сармат" сняли на видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Госдумазакон