В Госдуму внесли законопроект о самозапрете на кредиты

Согласно законопроекту, в своей кредитной истории можно будет прописать запрет на заключение любых кредитных договоров. Заявление подается через портал Госуслуг (граждане без интернета смогут сделать это в МФЦ).
Еще один вариант — установить табу на определенные способы заключения договора потребительского займа.
Разрешается передумать и снять такие запреты, и информация в кредитной истории должна будет обновиться максимум на следующий день.
Если кредит заемщику, установившему такое табу, все же будет выдан, то кредиторы не смогут требовать от заемщика исполнения обязательств по кредитному договору. Закон в случае принятия вступит в силу с 1 июля 2024 года. Согласно пояснительной записке, эта мера позволит нивелировать риски мошенничества с заключением договора потребительского займа (кредита).
По словам Аксакова, мошенники незаконно используют персональные данные граждан и методы социальной инженерии, когда человек под психологическим воздействием добровольно переводит им денежные средства или раскрывает сведения, которые позволяют похитить деньги.