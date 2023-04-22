00:51 (мск), источник: Известия
Пауза затянется: на рынке ждут сохранения ключевой в 7,5% пятый раз подряд
Чего опасается ЦБ в условиях рекордно низкой инфляции.
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На заседании совета директоров 28 апреля ЦБ в пятый раз подряд сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%, следует из консенсус-прогноза «Известий». Хотя инфляция весной опустилась ниже таргета в 4%, велики риски роста цен в ближайшие месяцы. Среди них — существенное ослабление нацвалюты до 80 рублей за доллар, увеличение стоимости грузоперевозок и электроэнергии, а также положительная динамика зарплат на фоне низкой безработицы. По ожиданиям большинства участников рынка, Банк России сохранит жесткую риторику, а перейти к повышению ставки регулятор может уже в июне.
В пользу сохранения ключевой на уровне 7,5% на заседании 28 апреля высказались все 18 опрошенных «Известиями» банковских аналитиков. Лишь в одной кредитной организации — крымском РНКБ — допустили незначительное повышение ставки. Такое решение регулятор примет в пятый раз подряд. До этого показатель снижали больше полугода назад — в сентябре 2022-го. Ранее на протяжении столь долгого времени ключевая была зафиксирована на одном уровне во время пандемии: с июля 2020-го по март 2021-го она составляла 4,5%.
Решение по ставке Банк России принимает исходя из динамики инфляции. В последние месяцы она значительно снизилась, составив в годовом выражении 2,8%, заявил начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала РСХБ Александр Фетисов. Он пояснил: сокращение происходит за счет высокой базы прошлого года, когда стоимость товаров и услуг резко подскочила на фоне начала спецоперации. Вместе с тем нисходящая динамика цен на продовольственные товары и на услуги еще не приобрела устойчивой траектории.
Еще один положительный фактор — снижение инфляционных ожиданий. По оперативным данным, они сократились до минимума с марта 2021 года, отметили в банке «Санкт-Петербург». В ПСБ добавили: в мае не исключен ранний старт сезонной продовольственной дефляции на фоне относительно теплой весны и сохраняющихся препятствий по экспорту сельхозпродукции.
С другой стороны, есть много значимых проинфляционных рисков, рассказала главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. В первую очередь, это ослабление рубля на 25% к основным валютам с начала декабря прошлого года. 21 апреля доллар торговался по 81,5 рубля, а евро — по 89,3 рубля. Чем ниже курс нацвалюты, тем дороже обходятся импортные товары. По ожиданиям аналитиков SberCIB Investment Research, этот эффект проявится в III-IV кварталах 2023-го — по мере исчерпания запасов товаров 2022-го, а также восстановления потребительской активности.
— Среди других проинфляционных факторов — рост стоимости грузоперевозок всеми видами транспорта почти на 30% год к году и увеличение цен на электроэнергию различным потребителям, исключая население (+12% год к году). А также — сохранение относительно высоких зарплат при рекордно низкой безработице (3,5% в феврале), — сообщила Наталья Ващелюк.
Неоднозначно обстоит ситуация и с госбюджетом. В марте он был исполнен с небольшим профицитом благодаря тому, что расходы казны продолжили нормализоваться, отметили в «Тинькофф Инвестиции». С другой стороны, согласно оперативным данным Минфина, в апреле расходы увеличились. Расширение бюджетного дефицита может повлечь за собой ужесточение денежно-кредитной политики, напомнил аналитик.
Ожидания опрошенных «Известиями» аналитиков относительно дальнейшей динамики ключевой расходятся. Четверо из них прогнозируют, что через несколько месяцев ЦБ снизит ставку. Еще шесть специалистов ждут жесткого сигнала регулятора и увеличения показателя в 2023 году. Остальные не поделились мнением относительно последующих изменений.
Шансы на рост ключевой в июне остаются повышенными, считают в банке «Зенит». В «МКБ Инвестициях» полагают, что поднимать ставку ЦБ может начать во второй половине года, если инфляция будет складываться выше прогнозов.
— В одном из своих докладов глава Центробанка отметила необходимость поддержки промышленности. При этом основным инструментом финансирования у нас остается кредитование. И в этих условиях доступность заемных средств является одним из важнейших факторов. Кроме того, сберегательная модель поведения у населения сейчас преобладает, а потребительская активность находится на низком уровне, — подчеркнул зампред правления Абсолют Банка Антон Павлов.
В таких условиях рост ставок — нежелательный сценарий, констатировал он.
Выжидательная позиция регулятора позволит сохранить доступность кредитных ресурсов для экономических агентов, но при этом не будет способствовать монетарному разгону инфляции, согласны в банке «Хоум Кредит».
Предстоящее заседание ЦБ — опорное: на нем будут представлены обновленные макропрогнозы, напомнил вице-президент Банка «ДОМ. РФ» Игорь Кузавов. По его прогнозам, регулятор сохранит свои ожидания по инфляции (5−7% в 2023-м), сузит диапазон средней ключевой ставки (с 7−9% до 7,1−8,3%) и улучшит цифры по изменению ВВП в этом году.