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11:13 (мск), источник: РБК

Как выглядит первый открытый в Москве ресторан Rostic’s

В Москве сегодня после ребрендинга открылся первый ресторан Rostic’s на месте бывшего KFC возле станции метро «Маяковская». Всего до конца лета 2023 года под бренд Rostiс’s должно перейти около 100 ресторанов KFC.

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В апреле владелец бренда KFC Yum! Brands закрыл сделку по продаже связанных с KFC российских активов одному из своих местных франчайзи — компании «Смарт Сервис» Константина Котова и Андрея Осколкова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Одно из условий сделки — ребрендинг перешедших новому владельцу ресторанов.

Сеть ресторанов Rostic’s, которая откроется на месте части заведений KFC, не сможет использовать в меню названия «Твистер» и «Боксмастер», так как они закреплены за Yum! Brands. Вместо них в меню Rostic's будут новые фирменные позиции — «Шеф-ролл» и «Ростмастер», рассказывал в интервью РБК совладелец компании «Смарт Сервис» Константин Котов.

Андрей Любимов, Георгий Тадтаев

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