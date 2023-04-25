Как выглядит первый открытый в Москве ресторан Rostic’s

В апреле владелец бренда KFC Yum! Brands закрыл сделку по продаже связанных с KFC российских активов одному из своих местных франчайзи — компании «Смарт Сервис» Константина Котова и Андрея Осколкова.
Одно из условий сделки — ребрендинг перешедших новому владельцу ресторанов.
Сеть ресторанов Rostic’s, которая откроется на месте части заведений KFC, не сможет использовать в меню названия «Твистер» и «Боксмастер», так как они закреплены за Yum! Brands. Вместо них в меню Rostic's будут новые фирменные позиции — «Шеф-ролл» и «Ростмастер», рассказывал в интервью РБК совладелец компании «Смарт Сервис» Константин Котов.
Андрей Любимов, Георгий Тадтаев