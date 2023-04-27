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12:02 (мск), источник: Аргументы и факты

Что известно о первой атомной электростанции, которую открывают в Турции?

В четверг, 27 апреля, состоится церемония загрузки топлива на турецкую АЭС «Аккую». По видеосвязи в ней примут участие президенты Турции и России.

Источник: AFP 2022

Ядерное топливо завезут на площадку атомной электростанции и поместят в хранилище.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турции. С выходом на полную мощность станция будет удовлетворять 10% потребностей Турции в электроэнергии, снизив зависимость от газа и угля. После ввода в эксплуатацию АЭС будет вырабатывать около 35 млрд киловатт-часов в год.

Что известно об АЭС «Аккую»?

В мае 2010 года Москва и Анкара заключили межправительственное соглашение о строительстве четырехблочной АЭС «Аккую» с реакторами ВВЭР-1200 в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт.

АЭС «Аккую» — крупнейший проект в истории российско-турецкого сотрудничества. Он также является первым в мире проектом АЭС, реализуемым по модели BOO (build-own-operate, «строй-владей-эксплуатируй»). Проектная компания приняла на себя обязательство по проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу из эксплуатации станции.

Генеральный заказчик и инвестор строительства АЭС — АО «Аккую Нуклеар», генеральный проектировщик станции — АО «Атомэнергопроект», генеральный подрядчик строительства — АО «Атомстройэкспорт».

Строительство первого энергоблока АЭС было начато в апреле 2018 года с участием госкорпорации «Росатом». Российская компания выступила основным инвестором и совладельцем новой станции, покрывая свои расходы доходами от последующей продажи электроэнергии. По условиям соглашения, в декабре 2010 года российская сторона учредила на территории Турецкой Республики проектную компанию АО «Аккую Нуклеар» (Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi).

В 2015 году проект строительства станции был фактически заморожен из-за сбитого 24 ноября 2015 года в Сирии турецкими ВВС российского Су-24. 9 августа 2016 года по итогам переговоров было объявлено о решении вывести отношения на докризисный уровень. По итогам встречи с Путиным президент Турции заявил, что Анкара готова предоставить статус стратегической инвестиции проектируемой совместно с Россией АЭС «Аккую». Статус стратегического инвестора предусматривает льготы по уплате налогов на 20 лет.

Торжественная церемония заливки «первого бетона» в фундамент первого энергоблока АЭС «Аккую» с участием президентов Российской Федерации и Турецкой Республики состоялась 3 апреля 2018 года. После этого начались полномасштабные строительные работы по сооружению первого блока АЭС.

8 апреля 2020 года официально был дан старт строительству блока № 2.

Начало эксплуатации энергоблоков №№ 1−4 АЭС «Аккую» намечено на апрель 2023, 2024, 2025 и 2026 годов соответственно. Срок эксплуатации первого блока станции рассчитан до 2083 года.

Общая стоимость проекта оценивается на уровне 20 млрд долларов.

В турецких СМИ проект ранее подвергался критике из-за того, что в тексте соглашения прописано обязательство со стороны Турции в течение первых 15 лет после ввода в эксплуатацию покупать произведенную на ней электроэнергию по фиксированной цене $0,12 за 1 кВт*ч.

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