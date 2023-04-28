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12:24 (мск), источник: ТАСС

Производители валенок смогут получить отсрочку по уплате налогов

Возможность рассрочить или отсрочить уплату налогов позволит производителям сократить объемы кредитов и перенаправить высвобождаемые средства на закупку сырья, обновление оборудования или на дополнительные выплаты сотрудникам.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил возможность для производителей валенок получить отсрочку по всем видам налогов и страховых взносов на срок не более одного года или рассрочку этих платежей на три года. Об этом сообщается в пятницу на сайте кабмина.

Отмечается, что это стало возможным благодаря включению производства валенок и обуви из войлока в перечень сезонных отраслей и видов деятельности, которые пользуются налоговыми льготами. «Производители такой обуви зависят от сезонных поставок овечьей шерсти. Стрижка овец начинается в мае, таким образом, рентабельное производство продукции возможно с июля по декабрь. При этом время массового спроса на их продукцию приходится на сентябрь — декабрь», — поясняется в сообщении.

В кабмине добавили, что возможность рассрочить или отсрочить уплату налогов позволит производителям сократить объемы кредитов и перенаправить высвобождаемые средства на закупку сырья, обновление оборудования или на дополнительные выплаты своим сотрудникам.

Всего в перечне сезонных отраслей и видов деятельности, которые пользуются налоговыми льготами, около 40 направлений. Среди них — животноводство, производство молочной продукции, переработка и консервирование рыбы, производство изделий из натурального меха, охотничий промысел, перевозка пассажиров и грузов речным и морским транспортом.

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