Антон Силуанов рассказал о деталях разового сбора с бизнеса

«Сбор построен таким образом, что мы соблюдаем налоговое законодательство о том, что в течение года нельзя вводить ухудшающие для налогоплательщиков меры, если они выходят за налоговый период, и построить таким образом, что сам сбор 10% с уплатой в 2024 году, 5% — в этом. Есть опция внести обеспечительный платеж в размере 5% в этом году, что зачтется в качестве налога и вычета из налога в следующем году», — сообщил Силуанов (цитата по ТАСС).
По словам Антона Силуанова, платеж коснется только десятой части налогоплательщиков. Все ранее обозначенные исключения для нефтегазовой и угольной отраслей, а также малого и среднего бизнеса в проекте сохранятся. При этом изменений разового платежа в бюджет для отдельных компаний не будет. «Так что те, кто хочет сэкономить, — есть опция внести обеспечительный платеж в размере 5% в этом году, который зачтется в качестве налога и вычета из налога в следующем году», — добавил министр.
Разовый сбор с бизнеса обсуждается в правительстве последние месяцы. Российские власти ожидают получить таким образом около 300 млрд руб. Под дополнительный налог попадет сверхприбыль, полученная компаниями в 2021—2022 годах. Сбор предлагается не распространять на нефтегазовую, угольную отрасли, малый и средний бизнес и компании с доналоговой прибылью за 2021−2022 годы менее 1 млрд руб.