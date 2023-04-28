Что изменится в жизни россиян с 1 мая Новые стандарты для газовых счетчиков, изменения в порядке доставки пенсий и другие нововведения
Фоторепортажи
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
Главное
Спецоперация на Украине
15:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Антон Силуанов рассказал о деталях разового сбора с бизнеса

Минфин в ближайшее время направит на рассмотрение правительства законопроект о единоразовом налоговом сборе с бизнеса (windfall tax), сообщил глава министерства Антон Силуанов. Он уточнил, что взнос в федеральный бюджет можно будет выплатить в размере 5% в 2023 году или 10% — в 2024-м.

Источник: Reuters

«Сбор построен таким образом, что мы соблюдаем налоговое законодательство о том, что в течение года нельзя вводить ухудшающие для налогоплательщиков меры, если они выходят за налоговый период, и построить таким образом, что сам сбор 10% с уплатой в 2024 году, 5% — в этом. Есть опция внести обеспечительный платеж в размере 5% в этом году, что зачтется в качестве налога и вычета из налога в следующем году», — сообщил Силуанов (цитата по ТАСС).

По словам Антона Силуанова, платеж коснется только десятой части налогоплательщиков. Все ранее обозначенные исключения для нефтегазовой и угольной отраслей, а также малого и среднего бизнеса в проекте сохранятся. При этом изменений разового платежа в бюджет для отдельных компаний не будет. «Так что те, кто хочет сэкономить, — есть опция внести обеспечительный платеж в размере 5% в этом году, который зачтется в качестве налога и вычета из налога в следующем году», — добавил министр.

Разовый сбор с бизнеса обсуждается в правительстве последние месяцы. Российские власти ожидают получить таким образом около 300 млрд руб. Под дополнительный налог попадет сверхприбыль, полученная компаниями в 2021—2022 годах. Сбор предлагается не распространять на нефтегазовую, угольную отрасли, малый и средний бизнес и компании с доналоговой прибылью за 2021−2022 годы менее 1 млрд руб.

Милена Костерева

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленский сделал заявление о территориальных компромиссах
Сербские СМИ: Вучич был экстренно госпитализирован
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экономиканалоги