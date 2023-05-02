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13:31 (мск), источник: © РИА Новости

Компания — владелец Tinder объявила о завершении ухода из России к 30 июня

Компания Match Group, владеющая Tinder, объявила о завершении ухода из России к 30 июня.

Источник: AP 2022

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Компания Match Group, которая владеет рядом онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, завершит уход из России к 30 июня, следует из ежегодного отчета компании.

«Наши бренды предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года», — говорится в отчете.

Match Group — американская интернет- и технологическая компания со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас. Она владеет и управляет крупнейшим портфелем популярных онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish, Our Time и другие.

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