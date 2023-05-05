10:22 (мск), источник: © РИА Новости
«Калашников» начал поставки новой формы для российской армии
«Калашников»: в первую поставку новой формы для российской армии вошли костюмы и фуражки.
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Компания «Триада-ТКО», входящая в группу «Калашников», начала поставки новой военной формы для российской армии, сообщили в пресс-службе концерна.
«В первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек», — указано в релизе.
В состав всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0) образца 2022 года входят: нательное флисовое термобелье, флисовая кофта, демисезонный костюм, влаговетрозащитный костюм, утепленный и летний костюмы, фуражка, утепленная шапка и зимний шарф.
Комплект обмундирования разработали совместно со специалистами департамента ресурсного обеспечения Минобороны.
В «Калашникове» подчеркнули, что форма обладает повышенными эргономическими характеристиками и изготовлена из улучшенных материалов.