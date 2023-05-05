Российские ученые придумали способ победить «зомби-пожары» Так называют горение торфа зимой из-за способности огня тлеть под снегом и весной вырываться на поверхность
Фоторепортажи
14Митинг-концерт в «Лужниках»
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
Главное
Атака беспилотников на Кремль
10:22 (мск), источник: © РИА Новости

«Калашников» начал поставки новой формы для российской армии

«Калашников»: в первую поставку новой формы для российской армии вошли костюмы и фуражки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Компания «Триада-ТКО», входящая в группу «Калашников», начала поставки новой военной формы для российской армии, сообщили в пресс-службе концерна.

«В первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек», — указано в релизе.

В состав всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0) образца 2022 года входят: нательное флисовое термобелье, флисовая кофта, демисезонный костюм, влаговетрозащитный костюм, утепленный и летний костюмы, фуражка, утепленная шапка и зимний шарф.

Комплект обмундирования разработали совместно со специалистами департамента ресурсного обеспечения Минобороны.

В «Калашникове» подчеркнули, что форма обладает повышенными эргономическими характеристиками и изготовлена из улучшенных материалов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Серия мощных ударов'. В США заявили о переломе в конфликте на Украине
Одного выстрела хватит. В Германии указали на главную слабость 'Леопардов'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта