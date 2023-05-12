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19:56 (мск), источник: ТАСС

Pernod Ricard заявил о прекращении поставок в Россию с конца апреля

Компания ищет пути адаптации российского подразделения, полностью соблюдая законодательство страны, говорится в заявлении французского концерна.

Источник: AFP 2022

ПАРИЖ, 12 мая. /ТАСС/. Французский концерн Pernod Ricard заявил, что прекратил поставки алкогольных напитков под принадлежащими ему брендами еще с конца апреля. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в пятницу.

«Pernod Ricard может подтвердить, что в конце апреля 2023 года она прекратила экспорт всех своих международных брендов в Россию», — отмечается в тексте.

В нем также сообщается, что в свете этих решений компания ищет пути адаптации российского подразделения, полностью соблюдая законодательство РФ.

Ранее шведский производитель водки Absolut заявил, что не будет поставлять спиртное в Россию. Такое решение было принято в ответ на критику в адрес компании после того, как владеющий ей Pernod Ricard объявил 11 апреля о возобновлении продажи шведского алкоголя в РФ. Многие политики в Швеции выразили в связи с этим протест, призвав к бойкоту водки, а премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что «очень многие потребители находят этот поступок очень странным». Ряд ресторанов и баров перестали продавать продукцию Pernod Ricard.

После начала специальной военной операции на Украине ряд крупнейших мировых производителей алкоголя, в том числе Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar’s, William Lawson’s), приостановили продажи в РФ либо объявили об уходе из страны.

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