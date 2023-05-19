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10:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Первый за четыре года прямой рейс вылетел из Москвы в Тбилиси

Самолет российской авиакомпании «Азимут», следующий по маршруту Москва—Тбилиси, вылетел из аэропорта Внуково. Это первый за последние четыре года прямой рейс между Россией и Грузией.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации на сайте аэропорта, рейс вылетел с небольшой задержкой. По расписанию самолет должен был покинуть Москву в 8:50, но фактически вылет состоялся в 9:07. Ожидается, что в Международный аэропорт Тбилиси самолет прибудет в 13:38 по местному времени (12:38 мск).

10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний. С 15 мая был отменен визовый режим для грузинских граждан. Право на полеты в Грузию из российских авиакомпаний пока получила только «Азимут». Разрешение на рейсы в Тбилиси, Батуми и Кутаиси запросили у властей Грузии еще как минимум четыре российские авиакомпании.

Милена Костерева

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