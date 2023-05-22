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16:41 (мск), источник: Аргументы и факты

Зачем отключают горячую воду каждый год и могут ли отключить холодную?

Эксперты по ЖКХ объяснили нюансы водоснабжения.

Источник: Reuters

В мае наступает пора не только высаживать рассаду на приусадебные участки, но и учиться греть воду самыми разными способами, ведь коммунальные службы начинают отключения горячей воды. Зачем это делать каждый год и может ли аналогичная ситуация произойти с холодной водой, вместе с экспертами разбирался aif.ru.

Для чего отключают горячую воду?

Как объяснила эксперт по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг Александра Хитяева, ежегодное отключение горячей воды связано исключительно с необходимостью проведения ремонта системы горячего водоснабжения или профилактики неполадок. «Каждый год в весенне-летний период, с мая по конец августа, происходит проверка труб на наличие протечек и коррозии. Специалисты, в том числе, проводят гидравлические испытания, чтобы определить, выдержит ли система требуемое давление и нет ли свищей. Согласно СНиПам, такие испытания можно производить только в плюсовую температуру», — разъяснила Хитяева.

На какой максимальный срок могут отключить горячую воду?

Максимальный срок для проведения профилактических работ — 14 дней, в случае аварии на магистрали, ведущей к котельной, — 24 часа непрерывно, в иных случаях — не более, чем на 8 часов в месяц или 4 часа в день. Такие правила установлены постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354. Юрист Екатерина Никифорова ранее объясняла aif.ru, что в случае серьезной аварии коммунальщики могут и дольше не включать горячую воду, причем каких-либо компенсаций в такой ситуации для жильцов не предусмотрено (по крайней мере, юрист отметила отсутствие такой практики). Если отключение затянулось, лучше сообщить об этом в ГЖИ или прокуратуру, чтобы проверить, обоснованно ли это.

Могут ли отключить холодную воду и на сколько?

Да, могут. Однако, как пояснила эксперт, в отличие от горячего водоснабжения, холодную воду для профилактики не отключают — только для ремонта. Сроки отключения аналогичны нормативам для горячей воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, либо 4 часа единовременно.

В каких случаях, кроме профилактики и необходимости устранения аварии, могут отключить воду?

Дополнительные основания для прекращения водоснабжения перечислены в ст. 21 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». К ним относятся:

  • ухудшение качества воды;
  • необходимость увеличения подачи воды к местам возникновения пожаров;
  • сброс в централизованную систему водоотведения веществ, материалов, отходов и (или) сточных вод, запрещенных к сбросу.

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