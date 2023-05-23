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16:18 (мск), источник: Известия

Uniqlo может выставить свой бизнес на продажу

Компания Uniqlo может выставить свой бизнес на продажу, рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов «Известиям» в кулуарах Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае во вторник, 23 мая.

Источник: РИА "Новости"

Компания приняла решение полностью покинуть российский рынок, уточнил он. Но ритейлер еще не подавал заявку в правкомиссиию на проведение сделки, то есть покупателя у этой торговой сети пока нет.

«Думаю, они могут предложить потенциальным покупателям свою бизнес-модель, по аналогии с тем, как это ранее сделал “Макдональдс”, — заметил он. — Японский ритейлер похожим образом сможет предложить купить договоры аренды, “бойкие торговые места” с хорошим покупательским трафиком, оборудование».

Компания Fast Retailing, управляющая сетью, сообщила 10 марта прошлого года о закрытии в РФ магазинов одежды Uniqlo.

Евтухов 12 февраля 2023-го отметил, что российские производители без труда заменят продукцию японского бренда, и площади в торговых центрах не будут пустовать.

Некоторые зарубежные компании с февраля 2022-го приостановили деятельность в РФ, объявили об уходе с российского рынка или сообщили о передаче активов на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.

Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров 19 сентября подчеркнул, что иностранные компании, которые прекратили работу в РФ, зачастую заинтересованы в продолжении работы в стране или в обеспечении условий для возвращения.

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