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11:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Segezha продала европейский бизнес за символический €1 и долг в €100 млн

Segezha Group продала свою иностранную структуру по производству упаковки — Segezha Packaging — за символический €1. Также условия сделки предполагали принятие обязательств по выплате долга €100 млн, рассказал президент холдинга Михаил Шамолин.

Источник: Reuters

По его словам, с учетом суммы долга оценка европейского актива соответствует докризисному уровню. «Сделка была совершена примерно за €1, но с долгом, который на Segezha Packaging остался перед Сегежским ЦБК в районе €100 млн», — заявил господин Шамолин (цитата по «Интерфаксу»).

Как уточнил вице-президент компании Владимир Травков, Segezha Group не ожидает возвращения долга в короткие сроки, так как он находится на балансе Segezha Packaging. «По мере нормализации ситуации мы обсуждаем с ними, в каком графике они смогут нам долг вернуть», — добавил он.

Segezha Packaging объединяет семь заводов в Европе и Турции мощностью 704 млн мешков в год. В феврале Segezha заключила соглашение о продаже 100-процентной доли компании. Михаил Шамолин связывал это решение с невозможностью обеспечивать операционную деятельность структуры из-за санкций. Он не называл покупателя и сумму сделки.

Лаура Кеффер

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