Экономист назвал причину снижения цен на газ в Европе

«Если в прошлом году шоковые высокие цены на газ были обусловлены в большей степени ожиданиями будущего дефицита газа в зимний период 2022—2023 годов, то в настоящее время у европейских потребителей появилась некоторая уверенность в завтрашнем дне и текущая цена отражает баланс спроса-предложения», — приводит его слова РИА «Новости».
Эксперт отметил, что на сегодняшний день на газовом рынке в Европе сложилось несколько положительных факторов: падение потребления газа, тёплая погода и высокая выработка возобновляемых источников энергии. Вместе с тем появились терминалы по приёму СПГ, а спрос на топливо в Азии не успел восстановиться.
Колобанов не исключил и дальнейшего падения стоимости голубого топлива в Европе, однако отметил, что мощности по производству СПГ не достигли необходимого уровня, а в связи с увеличением спроса на топливо со стороны Азии цены снова могут ощутимо увеличиться.
Ранее Лайф рассказывал, что Европа и Азия столкнулись с переизбытком сжиженного природного газа. Ещё в апреле эксперты давали прогнозы и говорили, что ситуация может повлиять на спотовые цены. При этом уточнялось, что эффект окажется кратковременным.