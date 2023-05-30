03:50 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
В Красноярске наркологическая клиника «Весна» продолжала работать вопреки запрету суда
Очередное заседание по иску назначено на 1 июня 2023 года.
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Красноярская наркологическая клиника «Весна» вновь находится под угрозой закрытия по требованию прокуратуры. Причиной стало выявление грубых нарушений противопожарной безопасности в ходе прокурорской проверки в 2021 году. Отметим, что несмотря на судебный запрет, клиника продолжала принимать пациентов, что привело к предъявлению иска о прекращении небезопасной деятельности учреждения.
В настоящее время судебные приставы проводят работу по закрытию клиники, а директора учреждения ждет расследование уголовного дела по статье 238 УК РФ. Очередное заседание по иску назначено на 1 июня 2023 года.