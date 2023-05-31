Правительство утвердило распоряжение о создании «Железных дорог Новороссии»

«На территории новых регионов России создадут федеральное государственное унитарное предприятие “Железные дороги Новороссии”, которое объединит железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Предприятие будет находиться в ведении Росжелдора, его головной офис расположится в Донецке», — говорится в сообщении.
Уточняется, что решение позволит выстроить единую логистику в этих четырех регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления перевозок. В новую организацию в том числе в порядке перевода смогут трудоустроиться сотрудники предприятий «Донецкая железная дорога», «Луганская железная дорога», «Херсонская железная дорога», «Мелитопольская железная дорога» и концерна «Железные дороги Донбасса».