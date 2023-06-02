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21:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Мордашов выступил против сбора с бизнеса за иностранное ПО

Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов назвал идею отчислений с компаний за использование иностранного софта очень спорной.

Источник: Reuters

Идея обсуждается властями с 2022 года, 1 июня премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил планы пустить отчисления за иностранный софт на гранты и кредиты. Господин Мордашов обосновал свою позицию тем, что бизнес и так вынужден тратить много средств на разработку собственного программного обеспечения (ПО).

«Эта идея, на мой взгляд, очень спорная … Я эту идею не разделяю», — заявил в интервью «РИА Новости» глава «Северстали». Он напомнил, что бизнес лишился полноценной поддержки зарубежных провайдеров, за которую платил деньги, а сейчас вкладывает в отечественное ПО. «Мы направляем и будем направлять серьезные ресурсы на разработку собственного ПО. В этих условиях повышать на нас финансовую нагрузку было бы неправильно», — пояснил Алексей Мордашов.

При этом он отметил, что понимает логику правительства: зарубежные решения продолжают использоваться бизнесом в автономном режиме, то есть бесплатно, поэтому и обсуждается идея сбора. Полученные с бизнеса отчисления правительство предполагает направить на поддержку российских разработчиков, заявил вчера господин Мишустин.

Господин Мордашов, в свою очередь, отметил, что получаемые от государства гранты на разработку отечественного ПО значительно меньше, чем затраты бизнеса. «Если говорить о расходах всей нашей отрасли — то сейчас 90% этих инвестиций покрывают сами компании», — заявил он.

Мария Федотова

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