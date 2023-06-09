«Профессионалитет — 2023»: мастерские, практика и трудоустройство

Каждый человек в России является потребителем легкой промышленности. Представляешь, насколько это важный сектор в экономике нашей страны? Интересно, что предприятия легкой промышленности также выпускают продукцию производственно-технического и специального назначения, которая широко используется в самых разных отраслях: от автомобильной до химической промышленности, от сельского хозяйства до медицины.
Известно, что более 60% выпускников 9-х классов выбирают для себя именно среднее профессиональное образование. Благодаря разнообразию отраслей в подготовке будущих кадров каждый студент с легкостью может найти себе дело по душе. А чтобы стать высококвалифицированным специалистом на ведущем предприятии региона создана образовательная программа в колледжах «Профессионалитет». Актуальные рабочие профессии, современные мастерские, трудоустройство и многое другое доступно для школьников 9−11 классов.
Обучение, ориентированное на практику
В программе «Профессионалитет» созданы кластеры по таким отраслям как машиностроение (с учетом авиа- и судостроения), сельское хозяйство, металлургия, железнодорожный транспорт, легкая промышленность, химическая отрасль, атомная отрасль, фармацевтическая отрасль, электротехническая отрасль, лесная промышленность, топливно-энергетическая промышленность, информационные технологии, радиоэлектроника, строительная отрасль, а также водный и наземный транспорт.
Обучение на программе строится по-новому — с упором на практику и IT. Студенты находятся в кругу компетентных преподавателей с практическим опытом, на которых можно положиться. В 2022 году 9 тысяч педагогических работников и кураторов уже получили навыки конструирования образовательных программ под запросы работодателей и экономики. Студенты в короткий срок получают актуальную рабочую профессию.
Обучаться по отрасли легкой промышленности можно в 5 кластерах, которые объединяют 23 колледжа и 22 работодателей в трех регионах России (Ивановская область, Санкт-Петербург и Алтайский край).
Высокотехнологичное оборудование и мастерские
Студенты «Профессионалитета» занимаются в современных лабораториях, оснащенных благодаря национальному проекту «Образование». Таким образом повышается качество обучения, а рабочие процессы становятся более интересными.
Больше о проекте «Профессионалитет» можно узнать на портале ЯПРОФ.РФ.
Трудоустройство в ведущие отраслевые компании
Более 900 компаний-работодателей, в том числе госкорпорации и ведущие отраслевые предприятия страны, стали полноценными партнерами колледжей «Профессионалитета». Студенты получают максимум практики, стажировки на производствах, а главное — трудоустройство.
100% программ обучения разработано совместно с компаниями-партнерами. До 85% выпускников «Профессионалитета» будут трудоустроены после обучения.
В 2023 году во всех субъектах Российской Федерации проходят мероприятия Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, где участники продемонстрируют профессиональные навыки и компетенции по специальностям ведущих отраслей экономики страны.
На чемпионатах профмастерства молодые участники смогут не только показать свои умения, но и поделятся друг с другом лучшими практиками. В дальнейшем они будут внедрены в образовательную программу колледжей и станут замечательным подспорьем в улучшении качества среднего профессионального образования.
Сергей Кравцовминистр просвещения Российской Федерации
К участию в соревнованиях приглашаются студенты колледжей и техникумов и юниоры — школьники от 14 лет. Эксперт-наставник, который сопровождает каждого конкурсанта, принимает участие во всех мероприятиях, включая оценку работ. Победители и призеры приблизятся к возможности пройти стажировку на базе предприятий партнеров чемпионатного движения, иностранных партнеров или смогут получить предложение о трудоустройстве.
Программа «Профессионалитет» — одна из 42 инициатив социально-экономического развития России до 2030 года. Ключевые цели проекта, инициированного президентом России Владимиром Путиным, — вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, максимальная ориентированность на практику и подготовка востребованных специалистов в короткие сроки.