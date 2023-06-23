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01:15 (мск), источник: Известия

Самозанятые смогут регистрировать свои товарные знаки

С 29 июня самозанятые получат право регистрировать собственные товарные знаки. Действующие положения Гражданского кодекса дают такую возможность только ИП и юридическим лицам. В Минэкономразвития РФ полагают, что обладание товарным знаком поможет самозанятым защитить свою продукцию от копирования, повысить известность личного бренда, и следовательно — его стоимость.

Источник: Известия

«Граждане смогут повысить узнаваемость своих брендов на рынке и конкурировать наравне с компаниями и ИП», — сообщили в ведомстве в ответ на запрос «Известий».

Там добавили, что появление такого механизма содержалось в дорожной карте «Трансформация делового климата» в сфере интеллектуальной собственности, утвержденной в 2020 году.

Поправки в ГК были приняты еще в июне 2022 года, но вступают в силу только сейчас.

Глава Роспатента Юрий Зубов в разговоре с «Известиями» отметил, что для новой категории заявителей «не будет никаких разграничений, не изменится размер пошлин и скидок».

«При подаче заявки в электронной форме на любой объект интеллектуальной собственности, в том числе и на товарный знак, мы предоставляем скидку в 30% на уплату госпошлины», — отметил он.

В конце 2022 года в России насчитывалось 6,5 млн самозанятых. А на конец мая, по данным ФНС и Минэка, их было уже 7,5 млн. Суммарная выручка самозанятых за прошлый год составила почти 126 млрд рублей.

Президент Общероссийской организации «Опора России» Александр Калинин напомнил, что среди самозанятых «много ремесленников», в частности производителей кондитерских изделий, одежды, посуды и бижутерии. И для развития их дела узнаваемость бренда необходима, указал он.

«Сейчас у самозанятых появится право на защиту, они станут чувствовать себя увереннее», — полагает он.

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