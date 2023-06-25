12:51 (мск), источник: © РИА Новости
Стоимость авиабилетов за рубеж пришла в норму
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Стоимость билетов за рубеж пришла в норму после скачка цены в субботу, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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Ранее АТОР сообщала, что острого дефицита мест на авиарейсы из России в страны СНГ и Стамбул нет. Однако стоимость билетов действительно увеличилась в сравнении с ценами по состоянию на утро субботы.
«Стоимость билетов за рубеж пришла в норму после скачка цены накануне. Есть и экстремально низкие тарифы на сегодня и завтра», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте АТОР.
Уточняется, что очень дорого и неудобно лететь в Тбилиси и Белград, в остальном тарифы обыкновенные.