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12:51 (мск), источник: © РИА Новости

Стоимость авиабилетов за рубеж пришла в норму

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Стоимость билетов за рубеж пришла в норму после скачка цены в субботу, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Источник: Reuters

Ранее АТОР сообщала, что острого дефицита мест на авиарейсы из России в страны СНГ и Стамбул нет. Однако стоимость билетов действительно увеличилась в сравнении с ценами по состоянию на утро субботы.

«Стоимость билетов за рубеж пришла в норму после скачка цены накануне. Есть и экстремально низкие тарифы на сегодня и завтра», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте АТОР.

Уточняется, что очень дорого и неудобно лететь в Тбилиси и Белград, в остальном тарифы обыкновенные.

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