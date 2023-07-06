Поставщики бытовой техники начали повышать цены вслед за подорожанием доллара

«Ъ» ознакомился с несколькими письмами, которые на этой неделе производители бытовой техники и электроники начали отправлять дистрибуторам. В них говорится о повышении закупочных цен в связи с изменением курсов иностранных валют.
Курсы евро и доллара быстро росли в последние дни, 5 июля доллар преодолевал планку в 91 ₽, евро — 99 ₽ Оба значения стали максимальными с конца марта 2022 года (см. «Ъ» от 5 июля и стр. 8). В середине апреля сети магазинов уже получали аналогичные письма от производителей электроники. Тогда компании также на фоне подорожания валюты подняли закупочные цены на 8−10% (см. «Ъ» от 14 апреля).
Получение подобных писем, в частности, «Ъ» подтвердил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов. Среди производителей, заявивших о росте цен, он называет Archelik (бренды Beko, Grundig, Indesit и др.), группу «СЕБ-Восток» (Tefal, Moulinex, Rowenta), Maunfeld, Lex и других. В частности, в письме от «СЕБ-Восток» говорится о повышении стоимости техники в среднем на 10% с 4 августа. В «СЕБ-Восток», Archelik, Maunfeld и Lex не ответили на запросы «Ъ».
Глава представительства в России Candy-Hoover Group (входит в состав китайской Haier Group) Глеб Мишин сообщил, что из-за курса валют компании «приходится поднимать розничные цены на 15%».
Повышение закупочной стоимости техники рассматривают и в Schaub Lorenz, подтвердили в компании: «Нам необходимо точно просчитать рост курса валют и определить, на сколько именно будет подниматься цена». При этом розничные цены, уточнили в Schaub Lorenz, могут увеличиться еще больше, поскольку «у некоторых ритейлеров и продавцов может быть разная маржинальность».
По данным Holodilnik.ru за январь—май 2023 года, в России было 1,25 млн холодильников, цифра почти не изменилась год к году. Но в деньгах показатель снизился на 13%, до 44,5 млрд руб. В сегменте стиральных машин за январь—май 2023 года было продано 1,5 млн устройств, что также соответствует прошлогоднему показателю, в деньгах рынок упал на 9%, до 43 млрд руб. Продажи микроволновок выросли на 12%, до 1,6 млн устройств, в деньгах же упали на 8%, до 11,7 млрд руб.
Рост себестоимости из-за нестабильности курса валют отразится на всей бытовой технике и электронике, уверен представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК (объединяет «М. Видео-Эльдорадо», Huawei, LG, Samsung и др.) Антон Гуськов, поскольку «подавляющее большинство поставок импорта техники в РФ оплачивается в иностранной валюте».
Больше всего рост цен повлияет на продукцию, которая не производится в РФ, а именно смартфоны, ноутбуки и планшеты, добавляет Погудалов: «Новые ценники на эти устройства можно ожидать уже на следующей неделе, ориентировочно стоимость поднимется на 10−15%». Он добавляет, что рост цен на бытовую технику начнется в середине августа, так как у ритейлеров «еще есть нераспроданные складские запасы».
По мнению Алексея Погудалова, если курсы валют не стабилизируются и не произойдет коррекции, несмотря на подорожание, можно ждать кратковременного всплеска спроса на технику. Именно так произошло весной 2022 года: граждане закупались, опасаясь дальнейшего роста цен.
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