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06:33 (мск), источник: Известия

Японская компания Isuzu Motors решила уйти с российского рынка

Японский производитель грузовиков и автобусов Isuzu Motors решил полностью покинуть российский рынок. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает агентство Kyodo.

Источник: РИА "Новости"

Компания передаст акции своего филиала и сборочный завод в Ульяновской области российскому автопроизводителю «Соллерс». Уточняется, что само предприятие было остановлено еще в марте 2022 года.

Решение об уходе с российского рынка связано с ситуацией вокруг Украины, а также с прекращением поставок деталей и узлов в условиях проблем с логистикой.

Ранее, 18 июня, корреспондент Sky News Диана Мэгней отметила, что западный бизнес продолжает работать в России, несмотря на все введенные санкции. Она сообщила, что российская экономика справляется с санкциями, открывая торговые точки с российскими названиями брендов, которые, вероятно, «торгуют произведенными в России товарами».

До этого, 16 июня, президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда и никого не выгоняла с российского рынка. По его словам, мощным стимулом для бизнеса в стране стало замещение транснациональных корпораций, которые ушли с российского рынка, так как не смогли устоять под мощным давлением зарубежных политических элит.

Уход зарубежных компаний из РФ последовал на фоне санкций, введенных против Москвы после начала специальной операции по защите Донбасса, проводимой РФ с 24 февраля 2022 года.

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