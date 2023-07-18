Пивоваренная компания «Балтика» и российская «дочка» Danone получили новое руководство

Таймураз Боллоев уже возглавлял «Балтику» — он работал в пивоваренной компании с 1991 года, когда был открыт первый одноименный завод. Через год его приватизировали, у компании появился крупнейший акционер и инвестор — скандинавский Beverages Holding AВ (BBH), а топ-менеджер занял кресло гендиректора, а затем и президента.
За первые восемь лет под руководством Боллоева компания увеличила объемы производства пива в 18 раз — ежегодно она выпускала почти по 500 млн л. «Балтику» экспортировали во все страны СНГ, а также в Германию, Англию, Грецию, Израиль, Петербург.
В начале 2000-х у ВВH сменились владельцы — активы холдинга между собой поровну поделили датская Carlsberg Breweries AS (50%) и компания Scottish & Newcastle (50%). По сути, именно тогда начался процесс присоединения «Балтики» к международной Carlsberg group. Боллоев покинул компанию в 2004 году. Он занялся производством одежды, сейчас его БТК входит в топ крупнейших производителей отрасли.
Указ, согласно которому активы французского холдинга Danone и датского Carlsberg в РФ переходят под временное управление Росимущества, президент Владимир Путин подписал 16 июля.