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13:05 (мск), источник: Известия

В компании «Доширак» опровергли информацию о дефиците лапши в России

Руководство компании «Доширак» опровергло информацию о дефиците лапши в России. Об этом в беседе с «Известиям» в среду, 30 августа, заявил представитель ООО «Доширак Коя».

Источник: Известия

«Мы работаем в обычном режиме, поэтому никаких перебоев с “Доширак” в стране не будет. Ни о каком дефиците нам неизвестно», — отметил он.

Не располагают такой информацией и в ООО «Доширак Рус».

«Нам ничего об этом неизвестно», — сообщили в компании.

Ранее в этот же день информация о грядущем дефиците популярного в России товара появилась в Telegram-каналах. Сообщалось, что причинами сложившейся ситуации стали колебания курса рубля, сокращение отгрузок и нехватка рабочих для производства лапши. Дефицит рабочих рук якобы связан с массовыми увольнениями выходцев из Средней Азии, которые массово начали уезжать на заработки в Казахстан или Южную Корею.

В сентябре 2021 года ажиотаж вокруг лапши быстрого приготовления возник на фоне сообщений о том, что «Доширак» начал пропадать из красноярских магазинов. Выяснилось, предприятие-изготовитель, откуда поставки шли в этот регион, закрывалось на модернизацию. Тогда в социальных сетях появились объявления о продаже «Доширака» со вкусом говядины за 5 тыс. рублей.

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