02:01 (мск), источник: Ведомости
Минэнерго: ограничение на экспорт топлива введено бессрочно
Ограничение на экспорт топлива введен бессрочно, сообщил замминистра энергетики России Павел Сорокин. Его заявление опубликовала пресс-служба Минэнерго.
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«Сейчас она [мера] введена бессрочно. Мы рассчитываем на то, что рынок эффект почувствует достаточно быстро, но далее это будет зависеть от насыщения рынка и от результатов», — сказал Сорокин.
По его словам, мера «должна дать эффект очень быстро, потому что прекратится вымывание, потому что достаточно ощутимый объем покупался недобросовестными участниками рынка на бирже или на нефтебазах и далее вывозился на экспорт».
Власти рассчитывают, что объем, который вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) и «добросовестные участники» направляют на рынок, полностью закроет все потребности.
«Более того, создаст избыток топлива на рынке, что естественно уже влияет на оптовую цену», — подчеркнул Сорокин.
21 сентября правительство ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива «для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке». По оценкам кабмина, меры позволят «насытить» рынок топлива, а это должно привести к снижению его цен.
Сорокин до этого заявлял, что власти примут радикальные и системные меры по борьбе с «серым» экспортом нефтепродуктов, которые отразятся на стоимости топлива в стране. Министр энергетики Николай Шульгинов отмечал, что общий объем «серого» экспорта топлива из РФ с начала этого года уже составил несколько миллионов тонн.