В Госдуме сочли невозможным удержать низкие цены на бензин

Выходом из ситуации парламентарий видит увеличение таможенных пошлин и с учетом их увеличения пересмотр параметров демпфера.
«Понятно, что введенный запрет экспорта нефтепродуктов не может быть долго — на неделю-две, максимум на месяц, иначе можем загнать переработку в убытки и остановятся нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ)», — сказал он.
21 сентября правительство России объявило о введении временных ограничений на экспорт топлива для стабилизации внутреннего рынка. Речь идет о запрете вывоза из страны бензинов товарных групп и дизтоплива, в том числе приобретенного на биржевых торгах, за некоторыми исключениями, которые имеют незначительную долю в общем экспорте.
После этого в правительстве указали, что в России отсутствует дефицит топлива как в оптовом, так и розничном сегментах. В кабмине заверили, что на НПЗ, нефтебазах и в резервуарах накоплены достаточные запасы.