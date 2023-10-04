11:03 (мск), источник: Аргументы и факты
Бренды не вернулись. Эксперты рассказали, откуда везут обувь в Россию
В российских магазинах нашли чем заменить европейские марки.
Нишу, которую занимали европейские бренды обуви в России, заполнили производители из Белоруссии, Турции и Узбекистана. Эксперты рассказали aif.ru, как изменился обувной рынок и какие товары сейчас интересуют россиян.
Европейские бренды все-таки не вернулись на российский рынок, считает генеральный директор INFOLine Иван Федяков. «Ряд известных иностранных марок (европейских, японских, корейских) представлены не от лица правообладателей, официальных производителей этой продукции, — объясняет специалист по потребительским рынкам. — А представлена эта продукция от лица российских предпринимателей, которые решили на свой страх и риск завезти продукцию на российский рынок. Они видят спрос на нее — и, соответственно, пытаются на этом зарабатывать. Важно также учитывать, что не всегда эта продукция является оригинальной, хоть и похожа на оригинал».
Рынок обуви в России очень разный, и нельзя говорить о нем однозначно, считает экономист Николай Кульбака. «В крупных городах есть интерес к сильным брендам. Но в регионах потребители смотрят на внешний вид, качество и, прежде всего, цену. Так что массового завоза обуви параллельным импортом, скорее всего, не будет, как и возврата к продажам брендов в России. Вероятнее всего, будут поступать эпизодические партии. Кто-то выстроит бизнес на поставках из-за границы европейских брендов, но, в целом, возврата к легальному присутствию европейских брендов в России не будет. Риски высоки, а средний класс, основной потребитель брендовой обуви, сильно потерял в доходах», — говорит экономист.
Иван Федяков выделил важный тренд на всех потребительских рынках — экономия. «Потребители все больше и больше сосредоточены на цене, на бюджетных линейках. Это опять-таки определяет изменение ассортимента. Почему стало больше Турции, Белоруссии, Узбекистана? Потому что это продукция № 1 по цене, так как она не самого высокого качества, но зато максимально доступная. Ключевой момент — три четверти продаж обуви на рынке приходится на эконом-сегмент, нижний масс-маркет. Это произошло за счет сокращения среднего и премиального сегментов. Прежде россияне могли поехать и за границу для покупки данных товаров, сейчас выезды ограничены. Впрочем, и внутри самой страны предложение товаров среднего и высокого ценового сегмента сократилось», — рассказывает эксперт.
На рынке сегодня можно наблюдать достаточно серьезный рост контрафакта, считает Иван Федяков. «Формально все, что завозится без разрешения правообладателя, можно отнести к контрафакту. Но контрафакт бывает разный. Бывает контрафакт оригинальной продукции, когда ввозится товар без официального разрешения правообладателя. А бывает откровенно продажа подделок, и это очень печальная история, потому что такой продукции на российском рынке становится все больше и больше. На рынке одежды ситуация катастрофическая. Обувь чуть более технологичный товар, и на рынке обуви этот процент, конечно, ниже, но он неуклонно растет. Ставка на доступные цены и полный хаос, который сейчас царит на российском рынке, приводит к тому, что не самые добросовестные бизнес-практики являются более успешными и маржинальными», — делает вывод эксперт.
На российском рынке после ухода крупных европейских брендов и вообще крупных иностранных компаний, конечно, увеличилось разнообразие торговых марок, считает Федяков. «Это связано с тем, что стали больше завозить noname-товаров, стали больше поставлять из Белоруссии, Узбекистана, Турции. Это та продукция, которая раньше не выдерживала конкуренции с европейскими товарами не только по качеству, но и по соотношению “цена-качество”. Но в условиях отсутствия хорошего предложения со стороны Европы эти товары стали относительно востребованы», — поясняет специалист.
Все иностранные фирмы, которые работали в России и ушли, так или иначе пожалели об этом, уверен зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов. По его словам, вернуться в полном объеме, конечно, уже ни у кого из них не получится. Внимание потребителя сегодня переключено на другой товарный ряд. А если есть востребованность на конкретные товарные марки, то наши предприниматели восполнили этот недостаток с учетом ввоза товаров через различные схемы в рамках параллельного импорта. По обуви у нас введена маркировка.
«Я думаю, что в ближайшее время Центр развития перспективных технологий сделает исследование по поводу того, какие бренды обуви присутствуют на российском рынке, для того чтобы люди понимали, в какой обуви они ходят. Есть и другие страны, которые делают хорошую обувь, например в Латинской Америке. С ними мы сейчас плотно взаимодействуем. Поэтому мы совершенно точно не оставим людей с дефицитным рынком обуви. И при этом мы ограждаем свой рынок от нелегальной продукции, которая в свое время, до введения маркировки, просто заполоняла российские прилавки. Экономика не терпит вакуума, и через несколько лет европейские бренды, когда-то зашедшие в Россию, не найдут здесь своего спроса», — говорит Кирьянов.