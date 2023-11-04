«Туполев» запатентовал гиперзвуковой самолет с комбинированным двигателем

В нем установлено три турбореактивных двигателя: два работают на авиакеросине, еще один — на криогенном топливе.
«Гиперзвуковой самолет, оборудованный комбинированной силовой установкой, включает два ТРД, использующих в качестве топлива авиационный керосин, и один ТРД, использующий в качестве топлива криогенное топливо», — говорится в документе.
Согласно совместной патентной классификации изобретение относится к категориям «Сверхзвуковые самолеты», «Космические транспортные корабли многократного применения» и «Монтаж и размещение силовых установок».
Уточняется, что изобретение призвано решить проблему нагрева планера при полете на сверхзвуковых скоростях, вызванного взаимодействием внешних поверхностей с набегающим потоком воздуха.
«При работе ТРД, использующего криогенное топливо, происходит разгон самолета до гиперзвуковой скорости. При этом за счет повышенного трения внешних частей планера об воздух происходит их интенсивный нагрев и для продолжения длительного полета с гиперзвуковой скоростью необходимо их охлаждение. С этой целью криогенное топливо поступает из бака по трубопроводам к наиболее нагретым частям планера самолета и двигателя, вследствие чего в трубопроводах происходит интенсивная газификация криогенного топлива. Данный процесс носит эндотермический характер, при котором производится поглощение тепла от нагретых частей планера самолета и двигателя. Нагретое криогенное топливо переходит в газообразную форму и подается в камеру сгорания двигателя и форсажной камеры для создания тяги», — поясняется в описании.
Согласно опубликованным данным, в гиперзвуковом самолете в качестве авиационного керосина может использоваться термостабильное топливо марки Т-6 или Т-8 В, а в качестве криогенного топлива — сжиженный природный газ или сжиженный водород.
Среди авторов изобретения — заслуженный конструктор России Валерий Бендеров, который в 2012—2019 годах занимал должность директора программы — главного конструктора многофункционального летно-моделирующего комплекса (ЛМК-214), ведущий инженер-конструктор ОКБ «Туполев».