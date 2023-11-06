Как уменьшить оплату за отопление, рассказали казахстанские антимонопольщики

АСТАНА, 6 ноя — Sputnik. Отопительный сезон стартовал по всей республике, и казахстанцы получают счета за коммунальные услуги, которые могут их шокировать.
Комитет по регулированию естественных монополий опубликовал несколько советов о том, как снизить размер оплаты за отопление.
Антимонопольщики отметили, что сэкономить на отоплении позволит, прежде всего установка общедомовых приборов учета тепловой энергии.
«Размер платы за тепло при наличии того же самого общедомового прибора учета тепловой энергии определяется исходя из ежемесячного показания и утвержденного тарифа».
А вот если такого прибора нет, то тариф считают по старинке — исходя из нормы потребления на услуги теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета. Эти тарифы утверждаются не только антимонопольщиками, но и акиматами, причем они всегда выше, чем для потребителей, у которых такой счетчик есть.
По данным комитета по регулированию естественных монополий, в Астане приборами учета тепла оснащены 99,5% домов, в Алматы — 98%, а по Казахстану в городах областного значения этот показатель колеблется от 27,3% (!!!) до 100%, отметили в ведомстве.
Как заметили в «Астана Теплотранзит», в столице в этом году пришел срок поверки (сравнения корректности работы с эталоном — Sputnik) приборов учета в 970 домах, но 99 из них поверку не прошли. В тех домах, где приборы не отдали на поверку, теперь тариф будет выше.
Если говорить о южной столице, то «Алматинские тепловые сети» указали, что в мегаполисе поверку в этом году должны были пройти приборы в 293 домах, однако 65 приборов метрологи не получили, поэтому у жителей этих домов также будут платить за тепло больше.
Антимонопольщики отметили, что в следующем году в 971 доме в Астане и в 1217 жилых комплексах Алматы приборы учета тепловой энергии должны пройти поверку, чтобы тарифы для жильцов были ниже.
Куда обращаться, чтобы узнать сроки поверки
Узнать, когда счетчики тепла в конкретных домах должны пройти поверку, и не просрочена ли она, можно онлайн, добавили в ведомстве.
- Установить общедомовой прибор учета тепловой энергии.
- Своевременно провести поверку общедомового прибора учета тепловой энергии.
- Регулировать потребления тепловой энергии.
Потребители не должны допускать «перетопа», чтобы тепло «не улетело» в воздух при открывании окон в жилых домах, считают антимонопольщики.
Они, к слову, уверены, что этими вопросами должны заниматься ОСИ, КСК или управляющая компания — специальный ответственный человек должен регулировать на счетчике потребление тепловой энергии в зависимости от фактической температуры наружного воздуха и менять показатели для всего дома.
«Данные меры позволят при потеплении, в зависимости от фактической температуры наружного воздуха не допустить “перетопа” жилого дома и сэкономить средства потребителей на оплате за услуги теплоснабжения».
Антимонопольщики призывают жильцов быть более активными с органами управления жилыми домами.